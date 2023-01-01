Yeniçağ yazarı: Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin tetiği çekenlerin isimlerini verdi, olayın siyasi cinayet olduğunu söyledi.

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Yeniçağ yazarı: Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara'da 31 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin İstanbul’dan gittiğini ileri sürdü. Demirağ, tetikçi ekibin başında 'Dado' isimli bir kişi olduğunu ve tetiği çeken E.Ö.'nün ise firari olduğunu ileri sürdü. Demirağ, cinayetle ilgili soruşturma yapan polisin de baskı altında olduğunu da iddia etti.

Sinan Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği tepki çekmişti. Yavuz Selim Demirağ twitter'dan dün "Sinan Ateş in katillerinin kimliklerini öğrendim. Dahli olanlar titreyin. Sıra size de gelecek… Sanıldığı gibi Ankara merkezli değil. İstanbul Maltepe ve hatta Gülsuyu kaynaklı. Ünlü metafiz kullanan tekikçilerin kimleri yönlendirdiklerini hangilerini kaçıp ördeklerini yakalanışını yarın öğleden sonra açıklayacağım" paylaşımı yapmıştı.

Demirağ bugün ise şunları yazdı:

“Sinan Ateş suikastı siyasi cinayettir. Azmettirenler kriminal çeteyi taşeron olarak kullanmıştır. Bunu "Adli vaka" diye yutturmaya kalkışabilirler. Polisin üzerinde yoğun baskı iddialarını ciddiye almalıyız. Bir dönem Türkmen Dağına giden daha sonra İstanbul-Maltepe-Gülsuyu'nda çeteleşen bir ekip var. Başlarında "Dado" isimli biri var. Doğukan Yardak... Yurt dışında firari. Polisin elinde bir Dado daha var. Muhtemelen ördek..."

Tetikçinin E.Ö. olduğunu yazan Demirağ, H.S ile Suat ve Zekeriya adlı kişilerin gözaltında olduğunu belirterek şöyle devam etti: 

İlk ifadede "Dado ayaklarına sıkın demişti" diye konuşan zanlı irtibatları konusunda fazla bilgisi yok. Olay yerinden motosikletle Gölbaşı'na gidip orada kendilerini bekleyen araç ile İstanbul'a gitmeyi planladıklarını söyledi. Ancak tetikçi (E.Ö), Gölbaşı buluşmasına gitmedi. Ve firari. Şu anda siyasi uzantısına ulaşmak zor görünüyor. HTS kayıtları ve diğer irtibatlarla gerçekler ortaya mutlaka çıkacak! Takipçisi olacağız! 

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