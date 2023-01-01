Davutoğlu'ndan Sinan Ateş sorusu: Birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Ahmet Davutoğlu, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesi hakkında yaptığı açıklamada; ". 48 saat geçti, Cumhurbaşkanı, Bahçeli, İçişleri ve Adalet Bakanlarından ses yok. Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor?" dedi.

Son Güncelleme:
Davutoğlu'ndan Sinan Ateş sorusu: Birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş yaşamını yitirirken, Bozkurt da yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş’in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine sorumlu kurumlara seslendi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor” diye sordu. 

Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’nın göbeğinde, siyasetçi Sinan Ateş katledildi Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Gerilimlerin acı bedellerini ödemiş sağcı, solcu, ülkücü, devrimci, laik, muhafazakar, Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün duyarlı kesimlere ve aydınlara sesleniyorum. Bu kirli oyunlara karşı omuz omuza verelim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını toplumsal barış ve uzlaşı yılı yapalım.”

Etiketler
Ahmet Davutoğlu
Son Güncelleme:
MHP'de Sinan Ateş rahatsızlığı Siyaset 01 Ocak 2023 17:23
İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Aklınızı başınıza alın, milletle inatlaşmayı bırakın Siyaset 01 Ocak 2023 16:52
TBMM'de 2023 mesaisi çocuk istismarı nedeniyle verilen önergeler ile başlayacak Siyaset 01 Ocak 2023 15:41
Bir parti daha seçimlere girmeye hak kazandı Siyaset 01 Ocak 2023 10:31
ÇOK OKUNANLAR
3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı 3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' Bakan Varank motokurye oldu, sipariş götürdü
Nereden nereye: Siyasi partilerin oy oranları 7 yılda nasıl değişti? AKP'de kayıp büyük Nereden nereye: Siyasi partilerin oy oranları 7 yılda nasıl değişti?
Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti