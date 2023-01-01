Davutoğlu'ndan Sinan Ateş sorusu: Birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık’ta arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmandan çıktıkları sırada, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ateş yaşamını yitirirken, Bozkurt da yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş’in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi üzerine sorumlu kurumlara seslendi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor” diye sordu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Ankara’nın göbeğinde, siyasetçi Sinan Ateş katledildi Ya da birileri seçime gergin atmosferde gidilmesini mi arzuluyor?

Gerilimlerin acı bedellerini ödemiş sağcı, solcu, ülkücü, devrimci, laik, muhafazakar, Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün duyarlı kesimlere ve aydınlara sesleniyorum. Bu kirli oyunlara karşı omuz omuza verelim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını toplumsal barış ve uzlaşı yılı yapalım.”