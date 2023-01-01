MHP'de Sinan Ateş rahatsızlığı: Çok sayıda istifa var
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırı ile öldürülmesinin ardından MHP'nin sessizliği üyelerin istifasına neden oluyor.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası çok sayıda MHP'li partisinden istifa etti. e-Devlet üzerinden istifa ettiklerine dair ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar, Ateş'in öldürülmesi sonrası partinin sessiz kalmasını eleştirdi.
'Milliyetçi Odak' isimli internet sitesinin aktardığına göre istifalar, MHP ve Ülkü Ocakları'ndan açıklama yapılmamasına tepki olarak veriliyor.
Ateş, 30 Aralık'ta motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında öldürülmüştü. Ankara Valiliği, "Olayın faillerinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar, olayın olduğu andan itibaren büyük bir titizlikle sürdürülmektedir” açıklamasını yapmıştı.
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