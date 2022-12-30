Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Sinan Ateş hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının ardından Sinan Ateş’in, 29 Aralık’ta yaptığı Twitter paylaşımı dikkat çekti. Ataş paylaşımında, “Yürü bre Bolu Beyi bu cenk amansız olacak” diye yazmıştı.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, “Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini büyük üzüntü ve endişeyle öğrendim. Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum. Saldırının arka planının bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini büyük üzüntü ve endişeyle öğrendim.



Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiasına başsağlığı diliyorum.



Saldırının arka planının bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum. https://t.co/67yizrY8tT — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 30, 2022

"ÜLKÜCÜ KANINI TEMİZLEMEYECEKTİR"

Ateş’e düzenlenen suikast sonra Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı'nın açıklaması yeniden gündeme geldi.

Mersin Ülkü Ocakları, Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya’yı öldüren eski Mersin ocak başkanı Çağrı Ünel’in için “Olay yerinden uzaklaşan kişiye arkasından silahla ateş ederek sırtından vurup öldüren kişinin, eski bir ocak başkanı olması, eline bulaşan ülkücü kanını temizlemeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. Ülkü Ocakları bu olaydan Sinan Ateş'i sorumlu tutmuştu.

Açıklamada, "Konuyu buradan alarak üzerine vazife olmadığı halde bir katili savunan ve bu cinayeti bir şova dönüştürenler de ne derece büyük bir suça ortak olduklarını akıllarında bulundurmalıdırlar. Ortada ülkücü bir gencin kanı ve sıkılan kurşunun hesabını verecek adi bir suçlu vardır. Herkesin bu konuları göz önünde bulundurarak yaptığı açıklama ve yorumlara dikkat etmesi gerekmektedir. Vefat eden rahmetli ülküdaşımızın acısını derinden yaşadığımızı belirterek, bu konunun adli merciler nezdinde takipçisi olacağımızı bildiririz” denilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşesinde “Vur emrini verenler, Emrullah Kaplan ile üç arkadaşını Mersin'e gönderip kurşunların hedefi haline getirenler açığa çıkarılmalıdır. Vur emrine 'Dur' denilmezse bu kan gölü büyüyebilir" diye yazmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu.

Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

2007 yılında MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanı oldu. 2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2020 yılında istifa etti.