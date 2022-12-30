AYM, 6 Ocak'ta HDP'yle ilgili Hazine yardımı kararını verecek... HDP'li Temel: Hazine yardımının kesilmesi kapatma davası sonuçlanmadan partiyi kapatmak olur

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Hazine yardımının kesilmesiyle ilgili talebin 6 Ocak Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nde görüşüleceği açıklandı.

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de açılan davada Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin Hazine yardımı yapılan hesaplarına bloke konulması talebinde bulundu.

Şahin'in talebi, HDP’nin kapatılma istemiyle açılan davadan bir buçuk yıl sonra; 2023 bütçesi kapsamında HDP'ye Hazine yardımının yapılacağı 10 Ocak 2023’ten önce yapıldı.

KAPATMA DAVASI SONUÇLANMADAN HDP’Yİ KAPATMAK OLUR

Gerçek Gündem’e konuşan HDP Van Milletvekili ve Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Hazine yardımı yapılan hesaplara bloke konulma talebiyle ilgili karar kabul edildiği takdirde “Aslında mahkeme peşinen kararını beyan etmiş olur” dedi.

Temel, HDP kapatma davasının sonuna gelindiğini hatırlatarak, şu yorumda bulundu:

“Böylesi bir kararın alınabileceğine dair ihtimali düşünmek istemiyoruz. Çünkü bu kararın ilanı gibi olur. Süren bir mahkemede yeni ortaya çıkan herhangi bir durum olmadan savcının bu talebinin mahkemece dikkate alınması hukuken çok sorunlu. Tabi ki hazine yardımı ile yıllardır ayakta duran bir parti değiliz ama özü itibari ile bu kararı verdirmek isteyenler ve bu kararın aldırılmasını talep edenler HDP’yi daha kapatma davası sonuçlanmadan kapatmaya çalışması demek olur.”

“KİRASINI ÖDEYEMEYEN, MİTİNGLERİNİ YAPAMAYAN BİR PARTİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR”

Böylesi bir kararın, kapatma davası verilmeden önce aslında fiili kapatmaya dönük bir girişim olacağının altını çizen Temel konuşmasına “Dolayısıyla mahkeme bu yaklaşımı eğer onaylarsa kapatma kararının bir önadımı olacağını düşünülür. Kirasını veremeyen, seçim kampanyası yürütemeyen, kendi seçim mitinglerini ve organizasyonlarını yapamayan bir parti durumuna düşürülmek isteniyor ki bu fiilen kapatmadır” diyerek devam etti.

MAHKEME TÖHMET ALTINDA KALIR

Temel konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bir partinin seçmeninin verdiği vergiden o partiyi mahrum bırakmak; milyonlarca seçmeni olan bir partinin hazine yardımının iktidar tarafından ya da yanlı hale getirilen yargı tarafından tartışma konusu yapılması zaten siyasi kapatmadır. Teknik olarak çalışmayı yürütemez hale getirmektir. Çalışmaları bloke etmedir. Aslında mahkeme peşinen kararını beyan etmiş olur. Hukuken bu büyük bir hata, mahkemeyi töhmet altında bırakacak bir niyet beyanı olacağını düşündüğümüzden böylesi bir kararın onaylanmasının ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”

DEVLETİN İMKANLARI SEÇİM KAMPANYASINDA KULLANILIYOR

Temel son olarak hükümetin EYT, asgari ücret artırımı ve başka başka iyileştirme politikalarına değinerek şunları söyledi:

“Bunların hepsi elbette hak, hukuk mücadelesi ile halkın talepleri ile yıllardır mücadele ettikleri konular. Ancak şu da demek oluyor: İş seçim çalışmasına gelince demek ki devletin tüm ekonomik, mali kaynakları iktidarın seçim kampanyasına dönüşebiliyor. Toplumun bundan faydalanıyor olması sevindiricidir, annelerinin sütü gibi helaldir ama bir yanıyla bu korkunç bir şey. İktidar devletin olanaklarını, hazinesini kendine seçim kampanyasına dönüştürüyor. Diğer taraftan muhalefete malik alana yönelik basit hazine yardımını bile kısma, ondan mahrum bırakarak işlemez hale getirmeyi tartışma konusu yapıyor. Aslında tüm bunlar gösteriyor ki; iktidar yargıyı da ekonomik kaynakları da kolluk gücünü de seçim kampanyasına alet ediyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem