Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilmesi onandı

Son dakika haberi... Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

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Thodex’in kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilmesi onandı

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Özer’in Arnavutluk Yargıtayı'na itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için bu yargı sürecinin işlemeyeceği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianameye göre, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Faruk Fatih Özer hakkında, 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır ve 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

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