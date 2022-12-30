İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye 'Fatih Sultan Mehmet' incelemesi

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’a kazandırdığı, Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’in İtalyan ressam Gentile Bellini’ye ait tablosu ile ilgili ikinci kez inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, tablonun satın alınma süreciyle ilgili bilgi ve belge talebi ile geçen salı günü İBB Başkanlığı’na yazı gönderdi. Bakanlığın 25 Ekim tarihli onayı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 26 Ekim tarihli görev emri uyarınca yürütülen ön incelemeye esas olmak üzere belediyeden bilgi ve belge istendi. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin b bendine göre yapılan 9 milyon 349 bin 767 TL bedelli Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı işi dosyasının, satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olarak en geç gelecek hafta çarşamba gününe kadar, müfettişliğin İBB’nin Bakırköy’deki ek binasında bulunan çalışma odasına gönderilmesi talep edildi.

İNCELEMEYİ, AKP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAN MÜFETTİŞ YAPIYOR

İncelemeyi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daha önce AKP’den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım ve mülkiye müfettişi Hayati Taşdan'ın yürüttüğü belirtildi.

VALİLİK SORUŞTURMAYA İZİN VERMEMİŞTİ

Tablonun 2020 yılında Londra'daki müzayedede satın alınmasından sonra bir vatandaşın yaptığı başvuru üzerine inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği’nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebi bulunduğu belirtilerek, iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istenmişti.

Gerekli yazışmalar ve incelemelerin ardından İstanbul valiliği, soruşturmaya izin vermemiş ve dosya kapanmıştı.

Kaynak: ANKA