Silahlı saldırıya uğramıştı: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Dün Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, bugün Bursa’da toprağa verildi. Ulucami'de kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara Çukurambar’da; silahlı saldırı ile öldürülmüştü. Ateş, bugün Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Ateş için, öğle namazı sonrasında Ulucami’de kılınan cenaze namazına, çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye; İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz katıldı.

Ateş, kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA