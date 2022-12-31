Ülke genelinde operasyon: 871 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. 50 bin 62 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, aranan 871 kişi yakalandı, 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile çok miktarda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince dün ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

UYGULAMAYA 50 BİN 62 PERSONEL KATILDI

Ülke genelindeki 8 bin 467 uygulama noktasındaki denetimlere 50 bin 62 personel, 195 dedektör köpek katıldı. Uygulama kapsamında 5 bin 449 metruk bina, 8 bin 67 park-bahçe kontrol edilirken, 14 bin 93 umuma açık yer denetlendi, 92 halka açık yere işlem uygulandı.

ARANAN 871 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, 6'sı adam öldürme, 1'i cinsel saldırı, 16'sı uyuşturucu madde ticaretinden, 1'i FETÖ/PYD mensubu olmak üzere 871 aranan şüpheli yakalandı. 234 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 183 şüpheli de gözaltına alındı. Denetimlerde 2'si çocuk toplam 13 kayıp kişi bulundu.

709 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 161 bin 429 araç kontrol edildi. 5 bin 395 araca işlem yapıldı, 709 araç da trafikten menedildi. Uygulamada 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 137 adet mermi, 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parça 7 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 942 paket kaçak sigara, 59 bin 120 makaron, 3 kilo 510 gram kaçak tütün ile 9 bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaynak: ANKA