CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yarısına ulaşmış, şişindikçe şişiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı dış ticaret rakamlarına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sarayın kibirlisi, 11 yıl önce 2023 için koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin yarısına zar zor ulaştığını unutmuş, şişindikçe şişiniyor" dedi.

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CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yarısına ulaşmış, şişindikçe şişiniyor
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın ihracat verilerine ilişkin açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı dış ticaret rakamlarına tepki gösterdi. Öztrak, “2022’de 254.2 milyar dolar ihracatla caka satan sarayın kibirlisi, 11 yıl önce 2023 için koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin yarısına zar zor ulaştığını unutmuş şişindikçe şişiniyor. Sözünü bilene ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var” açıklamasını yaptı. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıkladığı dış ticaret rakamlarına tepki gösterdi. Öztrak, “2022’de 254.2 milyar dolar ihracatla caka satan sarayın kibirlisi, 11 yıl önce 2023 için koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin yarısına zar zor ulaştığını unutmuş şişindikçe şişiniyor. Sözünü bilene ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var” açıklamasını yaptı. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün İstanbul’da açıkladığı dış ticaret rakamlarını eleştirdi.

"ÖZÜR DİLENECEK BİR DURUM VAR"

Erdoğan, toplantıda “Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, cumhuriyet tarihimizin rekorudur” demişti.

Öztrak, sosyal medya hesabından verilere ilişkin şu eleştiride bulundu:

“2022’de 254.2 milyar dolar ihracatla caka satan sarayın kibirlisi, 11 yıl önce 2023 için koyduğu 500 milyar dolar ihracat hedefinin yarısına zar zor ulaştığını unutmuş şişindikçe şişiniyor. Sözünü bilene ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milleten özür dilenecek bir durum var.”

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yarısına ulaşmış, şişindikçe şişiniyor - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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