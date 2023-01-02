Erdoğan ihracatı övdü, ithalatı görmezden geldi: Dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihinin zirvesinde

GERÇEK GÜNDEM -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı işe yaramadı. Erdoğan'ın ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

KUR KRİZİ VE ENFLASYON PATLADI

Söz konusu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın kur krizini tetikleyen faiz indirimi ile politika faizini yüzde 9'a çekmesi enflasyonist baskıyı artırmaya devam etti. Enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, 18 TL bandını aşarken, yıllık enflasyon yüzde 84,39'a yükseldi.

İHRACATI ÖVDÜ, İTHALATI UNUTTU

Bugün 2022 Yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Erdoğan, "2022 yılı ihracatımız yüzde 12,9 büyüyerek 254,2 milyar lira oldu" dedi.

Ancak, ihracat rakamlarına ilişkin konuşan Erdoğan, ithalat rakamlarını görmezden gelerek rekor dış ticaret açığı verilerine değinmedi.

Aynı dakikalarda Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye'nin ithalatı yüzde 34 artışla 364,4 milyar dolar oldu.

Böylece Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı da yüzde 138 artışla 110,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık bazda rekor dış ticaret açığı kaydedildi. Türkiye ekonomisi daha önce 2011 yılında 106 milyar dolarlık açık vermişti.

BAKAN MUŞ DA DIŞ TİCARET AÇIĞINI GÖRMEZDEN GELDİ

Öte yandan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, ithalat rakamlarını unutarak, dünya ticaretinde belirsizliğin ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde ihracatta üst üste rekor kırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Övünçle dile getirmek istiyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan gelmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem