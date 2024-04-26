Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisine hizmetinin ardından yeniden kabinede veya üst düzey bir göreve getirilip getirilmeyeceği iddialarını yanıtladı.

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından kamuoyunda kabinede veya üst düzey bir göreve getirileceği iddiaları ses getirmişti. Soylu, siyaset camiasında çok konuşulan o iddiaları yanıtladı.

'PARTİMİZ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPIYOR'

Sözcü'den Can Bursalı'ya özel açıklamalarda bulunan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimden sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp sunum yaptığı ve yakında kabinede veya üst düzey bir görevle aktif siyaset hayatına döneceği iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

'Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil. Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.'

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