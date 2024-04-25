İmamoğlu'ndan iktidara 'Kanal İstanbul' mesajı: İstanbullu seçimde buna ret verdi

'İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde iktidarın 'Kanal İstanbul' projesi yer aldı.

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İmamoğlu'ndan iktidara 'Kanal İstanbul' mesajı: İstanbullu seçimde buna ret verdi

İSKİ, Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde kapasite artırımına gidecek yeni projesi için temel atma töreni düzenledi.

'İSKİ Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. Kademe İnşaatı Temel Atma Töreni'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada su konusunun İstanbul için asla ihmal edilmemesi gereken bir mesele olduğunu vurgulayarak iktidarın 'Kanal İstanbul' projesini sert sözlerle eleştirdi.

'KANAL İSTANBUL, İSTANBUL'A İHANET PROJESİDİR'

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettikleri zaferi vurgulayarak, 'Bu seçimde de İstanbullu bunu oylamıştır. Buna ret vermiştir.' şeklinde konuşan İmamoğlu, 'İstanbul'un tatlı su kaynaklarına vereceği zarar, coğrafyasını alabora edeceği bir mekanizma, sadece bir çıkar, bir emlakçı projesi, al-sat projesi gibi hareketlendirilen ve oluşturulan bu iş, İstanbul'a ihanet projesidir. Bilim insanları ısrarla dikkat çekiyor ki, İstanbul, bu projeden korunmak zorundadır. 16 milyon İstanbullunun, Kanal İstanbul gibi bir gündemi yoktur. Bu bağlamda İstanbullular, bu şehrin başına Kanal İstanbul belasının açılmasını, altını çizerek ve heceleyerek söylüyorum ki, is-te-mi-yor. Bu kadar net. Nokta.' dedi.

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