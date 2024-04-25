Delege listelerinde usulsüzlük iddiaları: İYİ Parti Kurultay Organizasyon Komitesi'nden açıklama!

İYİ Parti Kurultay Organizasyon Komitesi tarafından, 27 Nisan'da ATO Congresium’da gerçekleştirilecek İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı öncesi delege listelerine ilişkin ortaya atılan iddialar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü ATO Congresium’da gerçekleştirilecek İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin hazırlıkların oluşturulan komisyon tarafından büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

"Kongre takvimi doğrultusunda delege listelerinin Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nda askıya çıkarıldığı, adaylarla paylaşıldığı ve yapılan itirazlar sonucu 'organize usulsüzlük yapıldığına dair' iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şöyle ki 1.302 delege içerisinde Genel Merkezimizin yaptığı itirazlar sonucu 12 delege, Sayın Koray Aydın’ı temsilen yapılan itiraz sonucu 1 delege, bireysel başvurular sonucu ise 3 delege olmak üzere yalnızca toplam 16 delegenin bilgilerinde sehven yapılmış hatalar düzeltilmiştir. Sayın Mehmet Tolga Akalın’ı temsilen yapılan itiraz ise İlçe Seçim Kurulunca delil yokluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve delege listesi kesinleşmiştir.

ATO Congresium toplantı salonu dışında kalan fuar alanında da 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kitap Fuarı düzenlenmektedir. Kongre salonu ve dışındaki alanın kullanımı konusunda kongrenin güvenliğinden sorumlu kolluk yetkililerinin daveti üzerine kendileriyle görüşülmüş ve akabinde 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Genel Merkezimizde bütün adaylarımızın temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

"BÜTÜN TEMSİLCİLERİN KONGRENİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK ÖNERİLERİ KABUL GÖRMÜŞTÜR"

İYİ Parti’nin 500 binden fazla üyesi, yüz binlerce gönüllüsü ve milyonlarca seçmeni bulunmaktadır. Kongremizde bütün üye ve gönüllülerimizi bir araya getirmek en büyük arzumuzdur. Ancak kongrenin yapılacağı salon 3 bin kişi kapasitesine sahiptir. Oy kullanacak 1.302 delegemiz, adaylarımızın temsilcileri, basın mensupları, sandıklarda görev yapacak üye ve müşahitler ile görevliler salon kapasitesinin büyük kısmını doldurmaktadır. Kongre kapasitesinin üzerinde katılım olması halinde; pek çok üyemiz ve gönüllümüzün dışarıda kalacağı, fuar alanının da doluluğu sebebiyle mağduriyet yaşayacağı öngörülmüştür.

Sayılan nedenlerle delege olmayan 624 il ve ilçe başkanımız, 31 belediye başkanımız ve önceki dönem 25 milletvekilimizin illerimizi ve teşkilatımızı temsilen kongremize davet edilmesi, kapasite kısıtı nedeniyle salona giremeyen İYİ Partililer için dışarıya LED ekran kurulup kongrenin bu ekranlardan ve partimizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanması toplantıda açıklanmış olup, adayların oy pusulalarının rengi ve sandıklarda müşahit bulundurmaları gibi hususlar karara bağlanmıştır. Bahsi geçen hususların yanı sıra, bütün temsilcilerin kongrenin işleyişine yönelik önerileri kabul görmüştür. Kongremizin medeni ve demokratik koşullarda gerçekleştirilmesi sürecine önerileriyle katkıda bulunan bütün adaylarımıza ve temsilcilerine teşekkür ederiz."

"HAKSIZ VE MESNETSİZ İTHAMLAR GÜNDEME GETİRİLMEKTE"

İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana demokrasiyi en üst düzeyde uyguladığı ve her hususta istişare ile alınan kararlar doğrultusunda hareket ettiği belirtelen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki usulünce askıya çıkıp kesinleştirilen delege listeleri ile kongre davetlilerinin açıklanan gerekçelerle sınırlı tutulması hususları basında ve sosyal medyada çarpıtılarak konu başka mecralara çekilmiştir. Öyle ki kongre sürecimize dışarıdan müdahale olduğu gibi haksız ve mesnetsiz ithamlar gündeme getirilmektedir.

İYİ Parti bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez. Mesnetsiz iddia ve ithamlar demokrasiyi en üst düzeyde işletme prensibimize gölge düşürememiştir, düşüremez. İktidar yolculuğumuzu, ülkemizi en iyi şekilde yönetme hedefimizi kimse engelleyememiştir; engelleyemez. Hiçbir dış güç İYİ Parti’ye siyaseten rol dağıtamamıştır; dağıtamaz. Aksi iddia ve ithamlar, kongrede oy kullanmak suretiyle partimizin geleceğine dair karar verecek olan kıymetli delegelerimizi, genel başkan adaylarımızı ve kuruluşumuzdan itibaren siyasi mücadelemizde yer alan her bir İYİ Parti neferini zan altında bırakmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunar, demokrasinin temel prensiplerine uygun bir yarış sürdüren bütün adaylarımıza başarılar dileriz."