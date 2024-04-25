Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, 'Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda konuştu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi sürecinin önemine vurgu yaptı.

'TÜRKİYE SAHALARA DÖNDÜ'

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdiği konuşmasında, 'Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz.' ifadelerini kullandı.

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