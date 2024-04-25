Çankaya Belediye Başkanı Güner, ODTÜ'lü öğrencilerin 'şenlik' krizi için aracı oldu

ODTÜ Rektörlüğü'nün Bahar Şenliği'ni 2 güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımının yasaklanmasına tepki gösteren öğrencilerin istek ve taleplerini iletmek için Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök ile görüştü.

Güner, görüşmenin ardından Rektörlük önünde bekleyen öğrencilere, Rektörlüğün hassasiyetleri ile ilgili destek ve önerilerini ilettiğini belirterek, olumlu bir adım atılmasını beklediklerini söyledi. Öğrencilerin tepkileri sürerken, belediye başkanının bu konuda girişimde bulunması dikkat çekti.

'GÜVENLİK ENDİŞESİ VAR'

Yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ardından Hüseyin Can Güner, Rektörlük önünde bekleyen öğrenci grubuna şu açıklamayı yaptı:

“Dün geldiğimizde de daha önce topluluk temsilcilerimizle yaptığımız görüşmede de arkadaşlarımızın talepleri konusunda ve Rektörlüğümüzün statla ilgili, özellikle endişeleri ve sunduğu gerekçeler konusunda bizim sunabileceğimiz katkıyı paylaşmak istediğimizi, burada yapıcı bir tutum içerisinde olacağımızı, katkı sunacağımızı bununla ilgili olarak yönetimle de görüşeceğimizi ifade etmiştik. Bugün de yine aynı hassasiyetle sabah saatlerinde Rektör Bey'den randevu talebinde bulunduk, sağ olsun kendisi de programı dahilinde olanak yaratarak bizi kabul etti. Ben öncelikle misafirperverliği için de kendisine teşekkür ediyorum.

Burada özellikle şenliğin Devrim Stadyumu’ndaki kısmıyla ilgili endişeler, güvenliğin sağlanması, dışardan gelecek kişilerin engellenmesiyle ilgili bir beklenti olduğu anlaşılıyor. İkinci olarak da temizlik konusunda ikincil planda kalmakla beraber, temizlik konusunda bir hassasiyet olduğu da anlaşılıyor."