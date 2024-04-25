DEM Parti'den Bakan Tunç'a ve Bahçeli'ye 'kapatma' karşılığı: Mübaşiri MHP olan kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi'nden (DEM Parti) Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine tepki geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaptığı açıklamasında, Bahçeli ve Bakan Tunç'un "DEM Parti'nin kapatılmasına" ilişkin sözlerine karşılık verdi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, şunları söyledi:

"Mübaşiri MHP olan kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. HDP kapatma davası kendilerine yetmemiş, şimdi de DEM Parti’yi kapatma üzerinden yargıya talimat verdiklerini, yönlendirmeye çalıştıklarını açık ve net görüyoruz. Geçmişte hukuksuz şekilde kapatılan partilerde bahseden Adalet Bakanı, acaba AİHM’de mahkum edilen Türkiye’nin kapatma davalarına dair neden tek bir cümle kurmuyor? Neden bu konuda Türkiye’nin bu konuda mahkum edildiğini ifade etmiyor? Bilmediğinden değil, işine gelmiyor.

'SEÇİM SONUÇLARINI SİNDİRMEK İÇİN İNZİVAYA ÇEKİLEBİLİRSİNİZ'

Kapatma davasının iddianamesini satır satır okumuş biri olarak, o kadar akıldan ve hakikatten yoksun bir iddianame ki yazanlar adına okuduğumuzda utandığımız ifade etmek istiyorum. Kumpas ve kurguyu bile becerememişler. Burada tam bir akıl tutulması ve intikam duygusuyla hazırlandığını görüyoruz. Adalet Bakanı’na buradan sormak istiyorum. Kobani davasında unutulan kapatma davasını açmaya ilişkin belgeye dair niye hiçbir şey söylemiyorsunuz? Çünkü kumpası çökerten, kurguyu çürüten bir belge. Siz o belgeye bir şey söyleyemezsiniz. Üzerinden atlayıp, görmezden geliyorsunuz. Halkın sinir uçlarını zıplattığımızı ifade etmişler. Halkın sinir uçlarını zıplatmadığımız, seçim sonuçlarıyla açık ve nettir. Ama seçimde kazandığımız başarının birilerinin sinir uçlarını zıplattığını, AKP ve MHP’yi tedirgin ettiğini, korkuttuğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyelim. Ne HDP ne de DEM Parti, birilerinin ağzına meze olacak, birilerinin bize yöneleceği bir parti değildir. Yargıya emir vermekten, Anayasa Mahkemesi’ne talimat vermekten derhal vazgeçin. Adalet Bakanı’nı bir kez daha hukuka davet ediyoruz. Bizim partimiz siyasi parti olmanın ötesinde bir halkın partisidir. Sayın Bakan’a ve diğer siniri zıplayanlara önerimiz, partimizin adını sürekli karamaya çalışmak yerine sakinleştirici alabilirsiniz, seçim sonuçlarını sindirmek için inzivaya çekilebilirsiniz.''

BAHÇELİ VE TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Yerlikaya'nın ve Tunç'un 'DEM Parti'nin yöneticisi' diyerek hedef gösterdiği ancak yüzde 50 engelli raporu olduğu ortaya çıkan U.G.'nin tutuklanmasının ardından, DEM Parti'yi hedef alarak şunları söylemişti:

"Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur."

Yılmaz Tunç, DEM Parti'ye kapatma davası açılması konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörü, şiddeti reddedin. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez yetkili makamlar devreye girer. Kapatılan partiler oldu aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Parti aynı muamele ile karşılaşır diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem