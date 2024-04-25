Zafer Partisi'nde üst düzey iki istifa birden: Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi partiden ayrıldı

Zafer Partisi’nde yönetim düzeyindeki istifalar sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sadıkoğlu Danışman ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Alptürk Kaya, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

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Zafer Partisi'nde üst düzey iki istifa birden: Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi partiden ayrıldı

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sadıkoğlu Danışman ve Genel İdare Kurulu Üyesi Alptürk Kaya, partiden istifa ettiklerini duyurdu. Partide yönetim düzeyindeki istifaların süreceği belirtiliyor.

Genel Başkan Yardımcısı Sadıkoğlu Danışman, parti içinde kurumsal yapının temin edilemediğini ve bunun ısrarlı bir hâl aldığı, partinin kuruluş felsefesinden zamanla uzaklaşıldığı ve liyakat ve nitelik gözetilmeyen bir teşkilât yapısıyla devam edileceği gibi başlıca nedenlerle istifa ettiğini belirtti.

Zafer Partisi'nde üst düzey iki istifa birden: Genel Başkan Yardımcısı ve GİK üyesi partiden ayrıldı - Resim : 1

Alptürk Kaya ise istifasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tek ve değişmez önder olarak Atatürk’ü takibe ant içen bir Türk gencinin inanç ve kanaatinin gereklerinde çekinseme göstermeyeceği, bu yöntemlerle şahsımın hiç ilgi duymadığı kişisel menfaatlerinin kaygısını taşıyan kimselerin belki sindirilebileceği, ancak sırası geldiğinde ihtilâl hukuku işleterek Padişah ve Halife devirmiş adamların geleneğini izleyen gerçek Türk ulusçularının yıldırılamayacağı açıktır.

Kişiliklerini İttihat ve Cumhuriyet geleneğinde bulan Türkçüler, büyük adamların en ağır koşullar altında bile kendilerini eleştirmekten geri durmayacak bir meclisten ayrı hareket etmediklerini iyi bilirler. Bu olay, Atatürkçü ve Türk ulusçusu görüşlerin bugünkü yapısı itibarıyla Zafer Partisi’nde fiilen uygulanma olanağı bulamayacağını kanıtlamış, bu nedenle Zafer Partisi’ndeki bütün görev ve sıfatlardan ve parti üyeliğinden ayrılma zorunluluğu görülmüştür."

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Kaynak: ANKA

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