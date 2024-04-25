DEM Parti Batman İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

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DEM Parti Batman İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı.

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Soruşturma çerçevesinde DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Tekik gözaltına alındı. Tekik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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