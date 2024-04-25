CHP'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşme ile ilgili isim vermeden şunları kaydetmişti:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir."

Günaydın Meclis'te düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını değerlendirdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir" ifadesini kullanan Günaydın şöyle devam etti:

"Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin.

Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin."