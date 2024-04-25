CHP'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerine tepki gösterdi. Günaydın, "Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor" dedi.

Son Güncelleme:
CHP'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşme ile ilgili isim vermeden şunları kaydetmişti:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözlerKemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözlerSiyaset

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir."

Günaydın Meclis'te düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın. Fotoğraf: ANKA

"Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir" ifadesini kullanan Günaydın şöyle devam etti:

"Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin.

Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin."

Son Güncelleme:
AKP'li başkan 'borçsuz bırakıyorum' demişti: Belediyenin 890 milyonluk borcu olduğu ortaya çıktı AKP'li başkan 'borçsuz bırakıyorum' demişti: Belediyenin 890 milyonluk borcu olduğu ortaya çıktı
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi
Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş Kahvenin içine kaşık kaşık koyun. Bağırsakların motor gibi çalışmasını sağlıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi Fırtına uyarısı geldi, okullar tatil edildi
Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber: İşte partilerin oy oranları Son seçim anketinden AKP ve YRP'ye kötü haber
Fatih Altaylı'dan Soylu'ya sert cevap: Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın "Benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın"
Merkez Bankası, 2024 Nisan ayı faiz kararını açıkladı: İkinci ara! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı