İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve hakkında siyasi yasak ve hapis isteminin olduğu dava ertelendi.

Dava, 31 Mayıs 2024 tarihinde yeniden görülecek.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen bir ihaleyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği bir rapor hazırlamış, bu rapor Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddia edilmiş, İmamoğlu dahil 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem