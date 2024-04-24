Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaşarak Özgür Özel'i hedef aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerel seçimlerden sonra beklenen Erdoğan – Özel görüşmesi öncesinde bir araya gelen iki lider yaklaşık 10 dakika konuştu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haftaya Özgür Özel ile görüşeceğiz" dedi. Özel ise, "Bugün bayramlaşmak üzere kendisi ‘İçeride bir çay içelim’ dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu Rahatsız Oldu

Görüşmenin ardından CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği,
Milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği,
Milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği,
Milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu,
Milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği,
Doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu,
İcra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!

Sayın Adnan Yücel’in şiirinde de dediği gibi;

“Saraylar saltanatlar çöker kan susar bir gün zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için direnenler… ”

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