İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultay öncesi delege listesinde şaibe iddiası

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü yapacağı 5. Olağanüstü Kurultay için hazırlanan delege listesinde 'Sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı' gerekçesiyle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz, iddiaların soyut mahiyette kalması gerekçesiyle reddedildi.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, Uz’un delege listesine yaptığı itirazı iddiaların soyut mahiyette kaldığı gerekçesiyle reddetti.

Kaynak: ANKA