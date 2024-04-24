Mansur Yavaş, büyükelçileri ve misyon temsilcilerini 23 Nisan Resepsiyonu'nda ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara'daki büyükelçilere ve misyon temsilcilerine Mogan Park Konukevi'nde resepsiyon düzenledi.

Davetliler, Sayın Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş tarafından karşılandı. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katılımcılar arasındaydı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da resepsiyonda gösteri sergiledi.

Yavaş, konuşmasında 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti bir araya getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı ve ulusun geleceğini çocuklara adadığı özel bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yerel seçimlerde elde ettiği başarıda adil, tarafsız, şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, insan ve çevre odaklı yönetim anlayışının önemli rol oynadığını ifade etti. Yavaş, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan projelerin Ankara halkı tarafından kabul gördüğünü ve bu anlayışla hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

'Ankara Barışın Simgesi Olmaya Devam Edecektir'

Mansur Yavaş, resepsiyonda yaptığı konuşmada yabancı ülkelerle iş birliği, AB üyeliği ve Gazze'de yaşanan insani felaket değindi.

'Savaşların gölgesinde barışın değerini bir kez daha anlamamız ve içselleştirmemiz gerekmektedir' ifadelerini kulanan Yavaş, 'Barışı korumak ve barışın yeniden tesisini sağlamak, sadece ulusal bir görev değil, aynı zamanda uluslararası bir sorumluluktur. Uluslararası toplumun bir parçası olarak, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları, dünya genelindeki barış çabalarını destekleyici bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Bizler, belediye başkanları olarak, bölgesel çatışmalara, insani açıdan, barışçıl açıdan bakmaya devam edeceğiz. Ankara, barışın ve karşılıklı anlayışın simgesi olmaya devam edecektir. Uluslararası toplum olarak barışın sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmak, hepimizin sorumluluğundadır.' dedi.