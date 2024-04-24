TİP, CHP, DEM Parti ve EMEP'ten ODTÜ öğrencilerine 'şenlik' desteği

TİP, CHP, DEM Parti ve EMEP vekilleri ODTÜ'de Bahar Şenliklerinin yasaklanmasına karşı eylem yapan öğrencilerle Meclis'te ortak basın açıklaması yaparak destek verdi.

TİP, CHP, DEM Parti ve EMEP'ten ODTÜ öğrencilerine 'şenlik' desteği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Bahar Şenliklerinin yasaklanmasına karşı sürdürdükleri eylemlerini Meclis'e taşıdı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, CHP Milletvekili Okan Konuralp, DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’la birlikte Meclis’te basın toplantısı yapan ODTÜ öğrencileri “Kazanana kadar yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

'Taksim'i 1 Mayıs'a Kapatanlarla Aynı Anlayış'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Okan Konuralp, Devrim Stadyumu’nun bu ismi almasının tarihini hatırlatarak şunları söyledi:

“Hüseyin Aslan, Yusuf İnan, Taylan Özgür ve Alpaslan Özdoğan, Mustafa Yalçıner ve Mete Ertekin tarafından ODTÜ’deki stadyuma devrimci kişiliği nakşedilmiştir. 36 yıldır ODTÜ Bahar Şenlikleriyle de anılmaktadır. Nasıl ki Taksim 1 Mayıs ile yeniden gündemimize gelmişse, Taksim’de simgeleşen emek hareketinin, mücadele birikiminin tarihsel dönemeci olmuşsa, ODTÜ Devrim Stadyumu da 40 yıllık mücadelenin mekanlarından olmuştur. İlgili merciler nasıl ki Taksim’i yasaklama girişiminde bulunuyorsa, ODTÜ Rektörlüğü de aynı tutumu gösteriyor. Aynı anlayış ODTÜ’de sürüyor. Umarım rektörlük bu kararından döner, biz elimizden gelen her türlü desteği öğrencilere vereceğiz. ODTÜ Stadyumu yine yeniden ODTÜ’nün tarihsel birikimine uygun olarak, bu sene baharı karşılayacak öğrencilerin stadyumuna dönüşür.”

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