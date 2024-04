CHP'nin Adalet Bakanlığı'nın istihdam politikasını araştırma önerisi reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) “Adalet Bakanlığı’nda göreve alınmalar başta olmak üzere kamuda istihdamın kayırmacı politikalar üzerine kurulması” ile ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi reddedildi. Önergenin gerekçesi hakkında konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 'İlde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış.' dedi.

'Yenileceksiniz, Sonunuz Geliyor'

CHP Gaziantep Milletvekili Öztürkmen, “Adalet Bakanlığı’nda göreve alınmalar başta olmak üzere kamuda istihdamın kayırmacı politikalar üzerine kurulması” ile ilgili araştırma önergesinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Büyük Atatük, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Cumhuriyet’in sağladığı olanaklarla Bartın ilinin Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan, babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı olan Sayın Adalet Bakanı, Cumhuriyet’in sağladığı bu ortamdan yararlanarak her Türk vatandaşına sağlanan olanaklardan yararlanarak bugün o koltuğa oturmuştur ancak Cumhuriyet’in sağladığı bu olanakları her Türk vatandaşına eşit oranda sağlamaktan geri kalmıştır. Sayın Adalet Bakanı’ndan adalet beklemeyi bıraktık, adalet mensuplarına bile adaletsiz davranmaktadır. Türkiye'nin her tarafından yüzlerce, binlerce Adalet Bakanlığı mensuplarının feryatları bugün her yerde inlemektedir. Bize ulaşan Adalet Bakanlığı mensupları Bakanlığın yaptığı meslekte yükselme sınavında haksızlığa uğradıklarını beyan etmektedirler. Elimizde sayısız örnek var. 94 almış, 88 almış sınavda başarılı olmuş ancak mülakatta elenmişler. O ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür yapılmış. Aynı sorun Emniyet mensuplarında da var. Bu haksızlıkları yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sizin ne vicdanınız ne insafınız var. Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız yetmiyormuş gibi şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Bu insanlar ailelerini geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar. 'İntiharın eşiğindeyiz' diyor. 'Ben gazi babama bakmak için sabahlara kadar hem ona baktım hem çalıştım' diyor. Almış olduğu 94 puana rağmen atanamadı, il sonuncusu atandı. Yenileceksiniz, sonunuz geliyor. Bu kibirden vazgeçin. "

AKP'den Savunma: 'Nepotizmin kralı CHP'de'

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise eleştirilere şu yanıtı verdi:

"Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nda başarılı olan 2 bin 35 kişi mülakata girmeye hak kazanmıştır. Yazılı sınav sonucu başvurduğu ilde birinci olan 275 adaydan büyük bir kısmı sınavda başarılı olmuştur. Yine mülakat yapılmadan puan sıralamasına göre alım sırasına göre başarılı olabileceklerin de büyük kısmı mülakatta başarılı olmuştur. Başarısız olan adayların görev yaptığı birimin kriterlerine göre esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Mülakatla ilgili değerlendirmeyi CHP Grubu istediği için hatırlatmak isterim ki son günlerde belediyelerde yapılan atamaların nasıl yapıldığı ortada. CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılan atamaların tamamı ortada. Nepotizmin kralı CHP'de."

Kaynak: ANKA