Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. İstanbul ve Gaziantep’teki programlarının ardından Ankara’ya gelen Steinmeier, Türkiye’deki son programı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdi.

Görüşme planlanan saatten 55 dakika sarkmayla başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. Steinmeier’in heyetiyle birlikte, Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetinde; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen ve Yalçın Karatepe, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

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