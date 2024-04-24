Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. İstanbul ve Gaziantep’teki programlarının ardından Ankara’ya gelen Steinmeier, Türkiye’deki son programı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdi.

Görüşme planlanan saatten 55 dakika sarkmayla başladı ve yaklaşık 50 dakika sürdü. Steinmeier’in heyetiyle birlikte, Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetinde; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen ve Yalçın Karatepe, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.