CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çorlu davası için çağrı: Beni seven arkamdan gelsin
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla yarın sabah 9'da Çorlu'da olacağını belirterek 'Çorlu Tren Katliamı' davası için çağrı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda 'Çorlu Tren Katliamı' davası için çağrı yaptı.
Grup toplantısındaki konuşmasında '“Çorlu Tren Katliamı” davası yarın. Yarın annelerin haykırışlarına eşlik etmek için yürüyeceğim. Çorlu annelerini yalnız bırakmayın' ifadelerini kullanan Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, '“Gelecek sefer daha da güçlü, daha da kalabalık, yine burada olacağız” demiştim. demiştim. Yarın sabah 9’da Çorlu’da olacağım. Beni seven arkamdan gelsin.' paylaşımında bulundu.
“Gelecek sefer daha da güçlü, daha da kalabalık, yine burada olacağız” demiştim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 24, 2024
Yarın sabah 9’da Çorlu’da olacağım.
Beni seven arkamdan gelsin. pic.twitter.com/OQbKrOQK0t
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