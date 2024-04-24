CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çorlu davası için çağrı: Beni seven arkamdan gelsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla yarın sabah 9'da Çorlu'da olacağını belirterek 'Çorlu Tren Katliamı' davası için çağrı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çorlu davası için çağrı: Beni seven arkamdan gelsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda 'Çorlu Tren Katliamı' davası için çağrı yaptı.

Grup toplantısındaki konuşmasında '“Çorlu Tren Katliamı” davası yarın. Yarın annelerin haykırışlarına eşlik etmek için yürüyeceğim. Çorlu annelerini yalnız bırakmayın' ifadelerini kullanan Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, '“Gelecek sefer daha da güçlü, daha da kalabalık, yine burada olacağız” demiştim. demiştim. Yarın sabah 9’da Çorlu’da olacağım. Beni seven arkamdan gelsin.' paylaşımında bulundu.

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