Mesut Kocagöz'ün tutuklandığı Kepez'de başkan vekilliğine CHP'li Refik Altekin getirildi

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybetti, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından ilçede başkan vekilliğine Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) meclis üyesi Refik Emre Altekin getirildi.

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Mesut Kocagöz'ün tutuklandığı Kepez'de başkan vekilliğine CHP'li Refik Altekin getirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasının ardından, Kepez Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Meclis Başkan Vekili Selçuk Koçnebioğulları başkanlığında meclis salonunda yapılan toplantıda, CHP, AKP ve MHP meclis üyeleri yerini aldı.

Koçnebioğulları, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanı Kocagöz'ün 2023'te istifa ederek adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

PROF. DR. REFİK EMRE ALTEKİN, KEPEZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Kocagöz'ün teleferik kazası sonrasında tutuklandığını belirten Koçnebioğulları, belediye çalışmalarının aksadığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Süleyman Acar ise adli ve idari sürecin devam ettiğini ve Türk adaletine güvendiklerini belirtti. MHP sözcüsü Ali Baki Sarıca ise Kocagöz'ün en kısa sürede görevine dönmesini temenni etti.

Daha sonra yapılan gizli oylamada CHP grubu tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Kepez Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Altekin yaptığı konuşmada, Kocagöz görevine dönene kadar bu süreci kanun ve mevzuatlara uyarak, vicdani, ahlaki ve etik değerleri dikkate alarak geçireceklerini söyledi.

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