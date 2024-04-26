Resmi Gazete’de yayımlandı: 36 bin personel alınacak

Sağlık alanında bu yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli personel istihdam edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 36 bin personel alınacak

Sağlık alanında 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sözleşmeli personel istidam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2024 Yılı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

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