Hamas lideri İsmail Haniye, İstanbul’da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, 22 Nisan'da hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, 23 Nisan Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kılıç'ın cenaze namazına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasi isimlerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

HANİYE'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye daha sonra İsmailağa Cemaati’ne taziye ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul'da bulunan Haniye İsmailağa Cemaati'ne yaptığı taziye ziyareti ile Hasan Kılıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.