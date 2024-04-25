İstanbul'da okulda dehşet: Veli okula geldi, kadın öğretmeni yumrukladı! O anlar anbean kamerada

İstanbul Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU VERİLDİ

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınayarak şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum."

Kaynak: İHA