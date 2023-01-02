Tehditler artmıştı: Şok marketlerden yeni fiyat kararı!

Maliyetlerin artmasıyla enflasyon tarihi seviyelere çıkarken, yurttaş, her geçen gün gelen zamların altında ezildi. Hükümet yetkilileri ve iktidara yakın medya ise zamlardan zincir marketleri sorumlu tuttu.

Bu gelişmelerle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu savunarak, "FETÖ’yle irtibatları araştırılsın" dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" ifadelerini kullandı

"ENFLASYONLA MÜCADELE YILI İLAN EDİYORUZ"

AKP ve MHP'nin zincir marketleri hedef almasıyla tırmanan gerginliğin ardından ŞOK zincir marketlerinin sahibi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, bin temel üründe fiyatların sabitlendiğini duyurdu. Ülker, "Yeni yılın ilk haftasına girdik. Bizim için heyecan verici günler. Umuyorum ki, halkımız için de benzersiz bir dönemin kapılarını açan, unutulmaz bir ay olacak! Çünkü dün itibariyle yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding’de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz" dedi.

"SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRECEĞİZ"

Ülker, "Vatanımıza, milletimize, devletimize gönülden bağlı her birey ve her kuruluş gibi bizde bunun bir nişanesi olarak 2022 yılındaki zorlu koşullara rağmen tüm üretim, tedarik ve satış süreçlerimizde operasyon devamlılığını ve kalitesini bozmadan, maliyet kaynaklı fiyat artışlarını ürünlerimize olabilecek en asgari seviyede yansıtmış olmamızdır. Özellikle temel gıda ürünlerinde önceliğimiz kâr değil, üretim sürekliliği ve halkımızın ihtiyacı olan ürünlere mümkün olan en uygun şartlarda ulaşabilmesidir. 2023’ün ilk gününde ŞOK Marketler‘de başlattığımız seferberlik de bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğimizin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

GALİP AYKAÇ'A TEHDİT YAĞMIŞTI

Öte yandan AKP ve MHP'nin zincir marketleri hedef almasıyla tırmanan gerginliğe sert yanıt veren BİM CEO’su Galip Aykaç ise, "Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz" demişti.

Açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, ertesi gün Aykaç’ı tehdit ederek şu ifadelere yer vermişti:

"Piyasadaki olağan dışı fiyat artışlarının müsebbip ve müşevviki bazı süpermarketlerin ortak hareket ederek halkın ekmeğine uzattıkları haris ve tecavüzcü elleri kıracağız. Halkın hakkını, haram kâr istiflenmiş kursaklarından çıkaracağız."

ÖLÜM TEHDİTİ

Yalçın'ın tehditlerinin ardından Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen ve Bahçeli’nin 'kahraman' ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz da, Galip Aykaç’ı ölümle tehdit etti.

Yılmaz'ın da tehditlere başlamasıyla BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.

Kaynak: Gerçek Gündem