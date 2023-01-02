Euro ve dolar yeni yıla zirve yürüyüşüyle başladı!

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları piyalarda risk algısı oluştururken, Euro ve dolar yeni yıla zirve yürüyüşüyle başladı.

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Euro ve dolar yeni yıla zirve yürüyüşüyle başladı!

Küresel piyasalarda, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları nedeniyle risk algısı güçlü kalmaya devam etti.

Öte yandan yurt içinde artan enflasyon endişeleriyle dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,7250'den işlem görüyor.

Cuma günü en düşük 18,6823 ve en yüksek 18,7273 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7093'ten tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda Euro/TL'de yükselişini sürdürerek gün içi en yüksek 20,12 TL seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ, EURO/DOLAR PARİTESİ ARTTI

Bugün 103,39 ile 10 Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 103,5'ten işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi ise bugün 1,0795 ile 25 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda 1,0680 seviyesinde dengelendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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