Aydın'da ekmeğe zam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a düştü. ENAG ise, enflasyonu yüzde 170,70 olarak açıklarken, İTO'nun İstanbul için açıkladığı rakam yüzde 105,55 oldu.

EKMEĞE BİR ZAM DA AYDIN'DA

Enflasyondaki artış bütün ürünlere ve hizmet kalemlerine zam olarak yansıdı. Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi olan temel gıda ürünlerinden olan ekmeğe de art arda zamlar yapılırken Aydın'da da yurttaşlara kötü haber geldiAydın’da 2 Haziran 2022 tarihinden bu yana 4 TL’den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı zamlandı. Artan maliyetler karşısında ekmeğe yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 5 TL oldu.