Ekonomi yazarı Aktaş: Hiç kimse 'AKP faiz artırmaz' diye bakmasın

Ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrasında bugünün ekonomi politikası / tercihlerinin terk edileceği ve Türkiye'nin makas değiştireceği görüşünü dile getirdi.

Şu anki durumun ders çalışmayı son ana bırakan ve günlerce yatıp sınav gününden önceki gece sabahlayarak eksiklerini gidermeye uğraşan öğrencilerin yaklaşımına benzediğini söyleyen Aktaş, şöyle devam etti:

"Haftaların yanlışını bir gecede düzeltmeye çalışan öğrenci gibiyiz. Haftalar bizim yıllarımız, bir gece de seçime kadar olan aylarımız...

Dün kanlı bıçaklı olduğumuz ülkelerle bugün kucaklaşmak zorunda kalmamız da okulda omuz attığı arkadaşından ders notu istemek durumunda kalan öğrencilerin haline benzemiyor mu?

'BİZE DÖVİZ LAZIM'

Çaresiz kaldık çünkü! Bize döviz lazım, döviz! Seçime kadar kurları burada tutacak dövizi bulalım, bu sayede enflasyon artmasın yeter! Sonrası mı; hele bir yetki tekrar alınsın, bir çare düşünülür.

O çare ne? Seçimden sonrasının çaresi mevcut ekonomi politikasını ters yüz etmektir.

'KİMSE 'AKP FAİZ ARTIRMAZ' DİYE BAKMASIN'

Daha önce de kaç kez yazdım; hiç kimse AKP faiz artırmaz diye bakmasın. Artırır, daha önce de defalarca artırdı. Seçimden sonra yaşanacak temel değişiklik de budur.

Aslında sözünü ettiğim faiz artırımı, pratikte bir artırım olmayacaktır. Zaten piyasa için hiçbir önemi ve gösterge olma niteliği kalmayan politika faizi, gerçek faiz düzeyine yaklaştırılacaktır, o kadar. Dolayısıyla bu gerçek anlamda faiz artışı bile sayılmaz. Ama bu en azından bir niyet ifadesidir, 'Ekonominin kurallarına aykırı hareket etmeyeceğiz' demenin bir yoludur.

Çünkü döviz değirmeni Rusya’dan ve Körfez ülkelerinden gelen emanet birkaç milyar dolarla daha fazla dönmez. Türkiye ciddi bir ekonomi politikası uygulamasına yönelmek ve en azından portföy yatırımı çekebilir hale gelmek durumundadır.

Millet ittifakının ne yapacağı bellidir. Seçimi kazanan Cumhur ittifakı olduğu takdirde onların da yapabileceği başka bir şey yoktur.

Bu ekonomi politikası değişecek ve araç ne olursa olsun, Türkiye’ye sağlıklı döviz girdisi sağlayacak bir politika seti uygulamaya konulacaktır. (...)"

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