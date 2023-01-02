Otomobilde zam mesaisi

Otomotiv piyasası 2023’e yeni zamlarla giriyor. Birçok marka hafta sonu fiyat listesini güncellemek için mesai yaptı. Zam oranlarının ortalama yüzde 4 olması beklenirken, vergi dilimi değişecek bazı modellerde bu oran daha yüksek olacak.

Son Güncelleme:
Otomobilde zam mesaisi

Otomobil fiyatlarına gelen zamlar durulmuyor. 2022 yılında, kurdaki yükseliş ve artan maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemek zorunda kalmıştı. Bazı aylarda markaların zam yapma sıklığı üçe kadar çıkmıştı. Geçen yıl otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 70 zam yaşandı. Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye dayandı. 2023’ün ilk haftası da zamlarla başladı.

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre; Renault, Volkswagen, Hyundai gibi markaların web sitelerinde fiyat listelerine hafta sonu ulaşılamadı. Bu markaların fiyat listesi kategorisine giren tüketiciler, ‘fiyatlarımız güncellenmektedir’ yazısıyla karşılaştı. Fiyatları güncelleyen birçok markaların zam oranlarını bugün öğlene kadar açıklaması bekleniyor.

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, hafta sonu ekip olarak markalarla yaptıkları görüşmeler ve analizler sonucunda bu hafta yapılacak zam oranının ortalama yüzde 4 olmasını beklediklerini söyledi.

Son Güncelleme:
2023 araç muayene ücretlerine zam Ekonomi 02 Ocak 2023 06:38
2023 araç muayene ücretlerine zam Güncel 01 Ocak 2023 23:01
IMF Başkanı Georgieva: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak Dünya 01 Ocak 2023 21:04
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiası için açıklama Ekonomi 01 Ocak 2023 16:06
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Türk-İş Başkanı Atalay'dan eleştirilere yanıt: "Önerim, bizi bir daha toplamasınlar" Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Erdoğan'la konuştunuz mu' sorusuna yanıt