2023 araç muayene ücretlerine zam

Araç muayene ücretleri 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1130,40 TL ücret ödeyecek.

2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu. Böylece otomobil muayene ücretleri yüzde 122 zamlanmış oldu.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene yaptıracak. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.