2023 araç muayene ücretlerine zam

Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı.

Son Güncelleme:
2023 araç muayene ücretlerine zam

Araç muayene ücretleri 2023 yılında yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yapılan zamla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1130,40 TL ücret ödeyecek.

2022 yılında muayene ücreti 507 TL olarak uygulanıyordu. Böylece otomobil muayene ücretleri yüzde 122 zamlanmış oldu.

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene yaptıracak. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.

Son Güncelleme:
2023 araç muayene ücretlerine zam Güncel 01 Ocak 2023 23:01
IMF Başkanı Georgieva: 2023 dünya ekonomisi için zor bir yıl olacak Dünya 01 Ocak 2023 21:04
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü ve otoyol ücretlerine zam iddiası için açıklama Ekonomi 01 Ocak 2023 16:06
İstanbul'da aralık ayı enflasyonu belli oldu Ekonomi 01 Ocak 2023 13:42
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Türk-İş Başkanı Atalay'dan eleştirilere yanıt: "Önerim, bizi bir daha toplamasınlar" Türk-İş Başkanı Atalay'dan 'Erdoğan'la konuştunuz mu' sorusuna yanıt