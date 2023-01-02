Otomobil alamayanlar onu aldı, tüm zamanların satış rekoru kırıldı

Yakıt fiyatlarındaki artış da otomobil kullanıcılarını alternatif arayışına yöneltince, kurye tarafından gelen taleple büyüyen motosiklet pazarı, tüm zamanların satış rekorunu kırdı. Motosikletteki rekora karşın, otomobil pazarı bu yıl da yerinde sayınca iki bireysel ulaşım aracı arasındaki makas da büyük oranda daraldı.

Motosiklet satışları, 2022’nin ilk 11 ayında 2021’e göre yüzde 50,7 artarak 365 bini aştı. Aynı dönemde otomobil satışları ise yıllık bazda 2,4 oranında azalarak 505 bin 886 adette kaldı. Henüz Aralık 2022 sonuçları açıklanmadı. Ancak, iki sektörün yetkilileri yaklaşık tahminlerini açıkladı.

Motosiklet satışlarının 2022’de 400 bin adeti aştığı tahmin ediliyor. Bu da motosiklet pazarı için tüm zamanların rekoru anlamına geliyor. Otomobil satışlarının ise geçen yılı yaklaşık 595 bin adet ile kapattığı öngörülüyor. Otomobil markaları 2023 için geçen yıla paralel bir pazar beklerken, motosiklet markaları bu yıl sonunda en az 420 bin adetlik satışa ulaşmayı hedefliyor.

Ekonomim gazetesine konuşan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, pandemiyle birlikte bireysel ulaşım araçlarına talebin artığını hatırlatarak, "Ekonomideki olumsuz gelişmelere paralel Türkiye'de alım gücünün zayıfl aması da otomobile göre daha ucuz bir bireysel ulaşım aracı olan motosikleti ön plana çıkarttı. Öte yandan gelişen e-ticaret motosikletli kurye sayısında ciddi artışa sebep oldu” dedi. Aynı zamanda BMW Motorrad Marka Müdürü olan Başarı Erbaş, motosiklet sektörünün önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini ifade ederek, “Çok yakın bir zamanda otomobil satışlarını yakalayacağımıza inanıyoruz" dedi.