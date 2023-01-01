Sinan Ateş'in cinayetinde motoru kullanan kişi Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesinde ceza aldı: "Cinayetteki MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi"

Ankara'da 31 Aralık'ta öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin yakalanması ve bağlantıların ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yargı muhabiri Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Ateş cinayetinde gözaltı sayısının 5’e yükseldiğini kaydetti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bilgiler ve bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı sayısının 5’e çıktığı ifade ediliyor. Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi.(1) — Alican Uludağ (@alicanuludag) January 1, 2023

Gazeteci Uludağ, cinayette motosikleti kullanan Doğukan Ç.’nin 2013 yılında Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılandığını, 2015’te tahliye edildiğini, en sonunda da 35 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldığını belirtti.

Doğukan Ç.’nin hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yakalanamadığını söyleyen Uludağ, İstanbul’da gözaltına alınan Ufuk K. ile birlikte cinayetteki MHP bağlantısının ilk kez tespit edildiğini kaydetti.

“DÜN GÜLSUYU’NDA KULLANILAN Ç., BUGÜN DE SİNAN ATEŞ OLAYINDA TAŞERON YAPILDI”

Alican Uludağ’ın paylaşımları şöyle:

“Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada önemli bilgiler ve bağlantılar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltı sayısının 5’e çıktığı ifade ediliyor. Cinayet Büro, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi.

Cinayette Eray Ö. ve Doğukan Ç. isimleri öne çıkıyor. Tetiği çektiği öne sürülen Ö. firarda ve yakalanamadı. Motosikleti kullanan Doğukan Ç.’in ise gözaltına olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine İstanbul’dan Suat K. adlı bir şüphelinin adı tespit edildi.

Doğukan Ç. önemli bir isim. Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015’te tahliye edildi. 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğukan Ç. hakkında cezayla birlikte yakalama kararı da çıkarıldı, ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı ancak Sinan Ateş cinayeti için ortaya çıktı. Dün Gülsuyu’nda kullanılan Ç., bugün de Sinan Ateş olayında taşeron yapıldı.

Doğukan Ç. ve Eray Ö.’nın ise Dado lakaplı Doğukan Yardak’ın kurduğu suç örgütünde yer aldığı iddia ediliyor. Maltepe-Gülsuyu’nda faaliyet gösteren Yardak’ın yurt dışına kaçtığı düşünülüyor. Asıl soru şu, bu kişiler kimin taşeronu?

“CİNAYETTE ÜLKÜ OCAKLARI/MHP BAĞLANTISI İLK KEZ TESPİT EDİLDİ”

Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi. Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk K. gözaltına alındı. K.’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor.

Ufuk K.’ün adı ‘MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’ listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. K.’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor.

Cinayetin nedeni konusunda iki önemli tez var. İlki Mersin olayına misilleme. İkincisi, MHP içerisinde Sinan Ateş’in son dönemde İyi Parti’yle temasta olduğu algısı ve bu nedenle kendisine “ders” verilmek istendiği.

Hatta cinayet talimatının Sinan Ateş’in bacaklarından vurulması şeklinde gittiği öne sürülüyor. Ancak ölüm olayının hesapta olmadığı iddiası var. Ancak bu, şüphelilerin daha az ceza almak için bir savunma kurgusu da olabilir.

Soruşturmada şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na önemli görev düşüyor. Hiçbir “siyasi baskı” endişesi duyulmadan tüm bağlantılar ortaya çıkarılmalı. Devlet, siyasi bir cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmalı.”

Kaynak: Gerçek Gündem