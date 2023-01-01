Mustafa Sarıgül: Büyük bir af getirelim; bu affın adı “Cumhuriyet Affı” olsun

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP’nin bugün İstanbul’un Şişli ilçesinde düzenlediği Değişim ve Çare Toplantısı’nda konuştu. İktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlatan Sarıgül, şunları söyledi:

“VATANDAŞIMIN CANI NEREDE ACIYORSA BEN ORADA OLACAĞIM: 2023’e girdiğimiz bugün; işçisi, memuru, emeklisi, genci, kadınıyla hayatından memnun tek bir yurttaşım yok. Geçen yıl boyunca beni ya cezaevi önlerinde ya marketlerde ya da çarşıda, pazarda gördünüz. Ben, bu yıl da her gün cezaevi önlerinde olacağım, çarşıda olacağım, markette olacağım, pazarda olacağım. Vatandaşımın canı nerede acıyorsa ben orada olacağım.

BÜYÜK BİR AF GETİRELİM, ADI ‘CUMHURİYET AFFI’ OLSUN: Peki biz niye cezaevlerinin önündeyiz? Çünkü oralarda acı var, bölünmüş aileler var, annesinden babasından koparılmış çocuklar var. Gelin, Cumhuriyet’imizin 100. yılına yeni, umut dolu bir başlangıç yapalım. Büyük bir af getirelim. Bu affın adı ‘Cumhuriyet Affı’ olsun. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında, cezaevlerindeki umudunu yitirmiş insanlara yeni bir başlangıç hakkı verelim. Bizim, barışmaya ihtiyacımız var. Bir büyük affa ihtiyacımız var. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yüzde 100 barış, yüzde 100 af diyoruz. Bu af çıkana kadar yine cezaevleri önünde olacağım.

ZENGİNLER TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN: Almanya’da, İngiltere’de binlerce kişi, hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı, ‘Zenginlerden daha çok vergi alın’ dediler. Davos’ta iş adamları toplandı, ‘Bizden daha çok vergi alın’ çağrısı yaptılar. Nüfusumuzun yüzde 80’i yoksul ama bizim zenginlerden hiç ses yok. Onlar da taşın altına ellerini koysunlar. Yüzde 400 kâr eden bankalar da elini taşın altına koysun. Hep söylediğim gibi; zenginleri doyurursak fakirler doyar. Doymayan fakirler değil, doymayan zenginler.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DAĞITIMINI DEVLET BÜNYESİNE ALACAĞIZ: Öyleyse iş bize düştü, milletin hakkını biz savunacağız. Çünkü biz, elitlerin değil milletin partisiyiz. Elektrik ve doğal gaz kullanmak insanlık hakkıdır. Vatandaş, bu faturaların altından kalkamıyor. Bu iş kâr amaçlı olamaz. Elektrik ve doğal gaz dağıtım işini devletin bünyesine alacağız.

10 KALEM ÜRÜNÜN FİYATINI SABİTLEYECEĞİZ: Et, süt, yumurta, un, yağ, şeker, bebek bezi, bebek maması, bakliyat gibi 10 kalem temel ihtiyaç maddesi belirleyeceğiz. Bu ürünlerin fiyatlarını sabitleyeceğiz. Mütevazi konutlarda kullanılan elektrik, doğal gaz ve sudan vergi almayacağız.

EĞİTİM PARASIZ OLACAK: Bizim birinci önceliğimiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olacak. Eğitim parasız olacak. Fabrika sahibinin çocuğu hangi okula gidiyorsa fabrikada çalışan işçimizin çocuğu da aynı okula gidecek.

EMEKLİLERDEN SAĞLIK KATKI PAYI ÖDEMESİ ALMAYACAĞIZ: En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmayacak. Emekliler arasındaki haksız maaş farklarını ortadan kaldıracağız. Emeklilerden sağlık katkı payı ödemesi almayacağız. Bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarını, dul ve yetim aylıklarını, şehit ve gazilerin maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkaracağız.

20 BİN ENGELLİ ATAMASI YAPACAĞIZ: Engelliler Bakanlığı kuracağız. En az 20 bin engelli ataması yapacağız. 3 yılda, atanamayan engelli bırakmayacağız. Evde engelli ve yaşlı bakan kadınları sosyal sigorta sistemi içine alacağız. Primlerini devlet olarak karşılayacağız ve emeklilik hakkı tanıyacağız. Engelli istihdam kotalarını iki katına çıkaracağız ve bu kotaların tamamını dolduracağız. Engelli vatandaşlara, hane gelirine bakarak değil, engelli vatandaşın kendi gelirine bakarak maaş bağlayacağız. Engelli ve engelli yakını aylığını asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Protez ve medikal malzeme ürünlerini ücretsiz vereceğiz.

GENÇLER ÜRETECEK, GENÇLER YÖNETECEK: Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun adını ‘Öğrenci Konaklama Merkezi’ olarak değiştireceğiz. Yurt sorununu bitireceğiz. Yurt ücreti, öğrenim ve katkı kredisi diye bir şey olmayacak. İhtiyacı olana karşılıksız burs vereceğiz.

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNET, VERGİSİZ TELEFON: Gençlere, öğrenimleri boyunca internet ücretsiz olacak. Öğrencilerin aldıkları cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünlerden vergi almayacağız. Gençler, ilk evlerini, otomobillerini alırken vergi ödemeyecekler. Evlilik için alınan beyaz eşyadan, mobilyadan tüm vergileri kaldıracağız.

KADINA ŞİDDETE SIFIR MÜSAMAHA: Her mahallede ücretsiz ve iyi kreşler olacak. Çalışan kadınların mesai saatlerine düzenleme getireceğiz. Kadınlar, gece vardiyasında çalışmayacak. Çocuk yaşta evlilikleri engelleyeceğiz. Kadınların işveren olmalarını destekleyeceğiz. Kadına şiddete sıfır müsamaha göstereceğiz. Kravat taktı diye kimse cezasız kalmayacak. Geliri olmayan kadınlara, asgari ücret tutarında aylık ödeme yapacağız.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAYACAK: Atanamayan öğretmenlerin hepsini bir yıl içinde atayacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlerimize ücretsiz internet sağlayacağız. Öğretmenler arasındaki farklılıkları kaldıracak, hepsini kadroya alacağız. Özel okullarda ve kurslarda çalışan öğretmenlerimizin maaşlarının artırılmasını sağlayacağız.

ZİNCİR MARKETLERE SINIRLAMA: Esnaf Bakanlığı kuracağız. Elektriğe esnaf tarifesi getireceğiz. Bizim iktidarımızda, zincir marketler her yere dükkan açamayacak ve her şeyi satamayacaklar. Zincir marketleri haftanın bir günü kapatacağız. Esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Kira stopajını kaldıracağız. Esnafa sicil affı çıkaracağız. Taşımacılık yapan esnafa ucuz akaryakıt vereceğiz. Bir kereye mahsus ehliyet affı getireceğiz.

ÇİFTÇİYE ALIM GARANTİSİ: Çiftçimize alım garantisi vereceğiz. Çiftçinin para kazanmasını sağlayacağız. Çiftçiye ucuz gübre, ucuz mazot, ucuz elektrik vereceğiz. Çiftçilerin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağız.

POLİSLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI DÜZELTECEĞİZ: Polislerin çalışma koşullarını düzelteceğiz. Staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hizmetine sayılmasını sağlayacağız. Askerlik yapanların SGK primlerini ödeyeceğiz. İnfaz koruma memurlarını, ‘emniyet hizmetleri’ sınıfına dahil edeceğiz.”