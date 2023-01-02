Sinan Ateş öldürülmeden birkaç gün önce 'Benim kalemimi kırmışlar, haber geldi' demiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş’i tanıyanlar. 'FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar.

'KİMİN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ BİLE BİLİYORDU'

Birkaç gün önce geldiği İstanbul’da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. 'Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler' demiş. Tanıyanlar 'Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu' diye anlatıyorlar."

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NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

'CİNAYETTE ÜLKÜ OCAKLARI / MHP BAĞLANTISI İLK KEZ TESPİT EDİLDİ'

Gazeteci Alican Uludağ, suikasta ilişkin ilk etapta beş kişinin gözaltına alındığını duyururken, cinayette Ülkü Ocakları ve MHP bağlantısının ilk kez açığa çıktığını söylemişti:

"(...) Cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimleri öne çıkıyor. Tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı firarda ve yakalanamadı. Motosikleti kullanan Doğukan Çep’in ise gözaltına olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine İstanbul’dan Suat Kurt adlı bir şüphelinin adı tespit edildi.

Doğukan Çep önemli bir isim. Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında tutuklu yargılanıyordu. 2015’te tahliye edildi. 2018’de 35 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğukan Çep hakkında cezayla birlikte yakalama kararı da çıkarıldı, ancak yakalanamadı. O günden bugüne sözde firardaydı ancak Sinan Ateş cinayeti için ortaya çıktı. Dün Gülsuyu’nda kullanılan Çep, bugün de Sinan Ateş olayında taşeron yapıldı.

Doğukan Çep ve Eray Özyağcı’nın ise Dado lakaplı Doğukan Yardak’ın kurduğu suç örgütünde yer aldığı iddia ediliyor. Maltepe-Gülsuyu’nda faaliyet gösteren Yardak’ın yurt dışına kaçtığı düşünülüyor. Asıl soru şu, bu kişiler kimin taşeronu?

Cinayette Ülkü Ocakları/MHP bağlantısı ilk kez tespit edildi. Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor. (...)"