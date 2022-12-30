Kılıçdaroğlu'ndan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:
“Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir.”
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