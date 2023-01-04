CHP'li Sertel: İnternet medyasında da tekelci dönem başlıyor; gerçekleri yazan siteler Basın İlan Kurumu tarafından cezalandırılacak

Mesleği gazetecilik olan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bugün yaptığı açıklamada, Basın İlan Kurumu’nun internet medyasına verilecek resmi ilan ve reklamların koşullarını belirleyen bir teklif hazırladığını ve bu teklifin 13 Ocak’ta yapılacak Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda ele alınacağını söyledi.

Sertel, “Gerçekleri yazan ve gerçekleri dile getiren internet siteleri Basın İlan Kurumu tarafından tıpkı gazetelerde olduğu gibi cezalandırılacak ve resmi ilanlar verilemeyecek. Verecekleri resmi ilanın aylık olarak 15-20 bin lirayı geçmediği illerde çalışanlarına 60-70 bin lira ödemek zorunda kalan internet sitesi sahipleri, bu parayı nereden bulacak, nasıl hayatta kalacak ve nasıl yayıncılık yapacak? Aslında yayıncılık yapmanın ve reklamların önüne geçmenin yolu ve yöntemi olarak bu yolu seçmişler” dedi.

"İNTERNET SİTESİ SAHİPLERİ BU PARAYI NEREDEN BULACAK?"

“Gerçekleri yazan ve gerçekleri dile getiren internet siteleri Basın İlan Kurumu tarafından tıpkı gazetelerde olduğu gibi cezalandırılacak ve resmi ilanlar verilemeyecek. Verecekleri resmi ilanın aylık olarak 15-20 bin lirayı geçmediği illerde çalışanlarına 60-70 bin lira ödemek zorunda kalan internet sitesi sahipleri, bu parayı nereden bulacak, nasıl hayatta kalacak ve nasıl yayıncılık yapacak? Aslında yayıncılık yapmanın ve reklamların önüne geçmenin yolu ve yöntemi olarak bu yolu seçmişler” diyen Sertel, şöyle konuştu:

“İnternet yasasının çıkmasının ardından Basın İlan Kurumu, internet medyasının reklam ve ilan alabilmesi için bir teklif hazırladı. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu, bu bir numaralı teklifi, genel kurul başkanlığına 13 Ocak 2023 günü sunacak.

Şimdi, burada çok ağır koşullar var. İnternet medyasında ilan alabilmenin koşulları 24 aya dayalı; 24 ay beklemek zorunda bütün internet medyası. Türkiye’yi ayrı bölgelere bölmüşler. Türkiye genelinde bir çalışma yapmak isteyen kuruluş, 32 kişiyi bünyesinde çalıştırmak zorunda; onların vergisini, onların sigorta primlerini gününde ve eksiksiz ödemek zorunda. Birinci kategoride İstanbul var, İstanbul’da çalışacak kişi sayısını 15 olarak belirlemişler. Elbette ki insanları istihdam etmek güzel bir durum, ama böylesine kriz ortamında ve ekonominin böylesine çalkantılı olduğu ve hayatın sıkıntılı olduğu bir dönemde hangi işveren, hangi internet medyası sahibi 15 kişiyi çalıştıracak kurallarına göre? Onların paralarını ödeyecek, sigortalarını ödeyecek ve 2 yıl resmi ilan alabilmek için bekleyecek. İzmir’de ve Ankara’da 12 kişiyle bu sayıyı bağıtlamışlar. Üçüncü kategoride, yani büyük illerde 8 ila 4; altı ve beşinci kategoride 4 çalışan belirlemişler, Anadolu illeri için. İnanın Anadolu illeri için bile dahi 4 çalışanı çalıştırmak, bugünkü koşullarda imkansız.

Çünkü asgari ücretin yükseldiği bir ortamda, primin ve vergilerin arttığı bir ortamda bir kişinin maliyeti bir işverene yaklaşık 12-13 bin liraya mal oluyor ki asgari ücretten çalışıyorsa 24 ay bu parayı ödeyecek internet medyası sahibi ve reklam için bekleyecek. Bu, gerçekten şöyle yorumlanabilir: Ya bunlar sayı saymayı bilmiyorlar ya da hayatlarında hiç dayak yememişler denilebilir. Çok zor koşullar altında bir çalışma yürütecekler ve 2 yıl sonra ilan almaya başlayacaklar. Bunun fiilen internet haber sitesi mezarlığına dönüşeceği çok açık ve net ortada. Yani istiyoruz ki internet medyası reklam ve ilan alabilsin ama bu koşullar altında hangi internet medyası, hangi internet sitesi ayakta kalabilecek ve kurallara göre ilan alabilecek? Bunu inanın söylemek çok zor. Belli ellerde toplanan belli bir sermayenin, belli bir yapının 24 ay bekleyeceği ve ilan alabileceği nokta olacak.”

“İNTERNET MEDYASINDA DA TEKELCİ DÖNEM BAŞLIYOR”

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 13 Ocak’ta yapacağı toplantıda bu koşuların gerçeğe uygun şekilde yeni düzenlenmesi için çağrı yapan Sertel, “Eğer patronlar kâr ediyorsa daha fazla insan çalıştırsınlar, hiç sorun yok ama ayakta kalabilmek için mücadele eden internet medyası sahipleri adına, gazeteciler adına şunu söylemek istiyorum: Bu teklif hayata geçmez, bu teklif hayata geçerse resmi ilan alabilen internet medyası sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Kentlerde internet medyası reklam alamaz, alanlar da tekel olur; bunun altını çiziyorum. Medyada tekelci dönem devam ediyordu gazetelerde, şimdi internet medyasında da tekelci dönem başlıyor diye düşünüyorum” dedi.