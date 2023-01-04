Tepkiler yükseldi memur ve emekli maaşlarında yeni düzenleme: Asgari ücrete zam yolda

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı. Dün yüzde 25 olarak açıklanan ve tepki toplayan memur ve emekli zam oranında yüzde 5 artışa gidilmesi ise dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOLDA

"Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan aynı zamanda asgari ücret desteğini 400 liraya yükselttiklerini de açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem