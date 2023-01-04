DEVA Partisi'nden dikkat çeken çıkış: 'Anayasa'dan Türklüğü çıkarma' teklifi

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman ve sanatçı Ali Poyrazoğlu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaptığı anadil çıkışı çok konuşuldu. Programına bağlanan DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, “Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz” sorusuna, “doğru” diyerek yanıt verdi.

"EVET, DENİLMEYECEK"

Enver Aysever’in “Öyleyse Anayasada artık ‘Türkiye’ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür’ denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66’ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede ‘Türk anne-babadan doğma’ gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz.”