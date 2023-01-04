Erdoğan'ın konuştuğu grup toplantısında MLKP sloganları: Soylu buna ne diyecek?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Altılı Masa'yı hedef aldı ve "Ucube bir masa" ifadelerini kullandı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, “En düşük emekli maaş tutarını 5500 lira olarak belirledik. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkartacağımız imkanlar sağladık. Asgari ücret desteği 400 lira oldu” dedi.

AKP GRUP TOPLANTISINDA MLKP SLOGANI ATILDI

Erdoğan’ın konuşması sırasında, salonda Marksist Leninist Komünist Parti’nin (MLKP) “Birlik, mücadele, zafer!" sloganın atılması ise dikkat çekti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, MLKP iltisakı olduğu iddiasıyla İBB’ye “terör” soruşturması açmıştı.

"SON DEFA İFADEMİZİ BİRİLERİ YANLIŞ ANLIYOR"

Erdoğan ayrıca "Son defa destek istiyoruz" açıklamasını hatırlattı ve "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil, finish" dedi.

Ayder Yaylaşı’nda yapılan inşaat tepki çekmeye devam ederken Erdoğan’ın açıklaması da dikkat çekti.

Erdoğan, “Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilen Ayder yaylası için “Ayder ve çevresindeki çalışmaları bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kavuşturacağız” dedi.

Ayder'in tepki çeken son hali

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün son Kabine Toplantımızın ardından bir kısmını paylaştığımız 2022 değerlendirmelerimize devam edeceğiz. 2022'de milletimize kazandırdığımız çalışmalardan bazılarını hatırlayacağız. Yeni müjdeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik.

Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardında film çevirsin, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alın terimizi iki çift lafla, iki satır mesajla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin geleceği sanarak kendi halkına karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız.

Milletimiz yarın seçim sandığına gittiğinde yalanlara, iftiralara, kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim eser ve hizmet müktesebatımız doludur. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır.

Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyebilecekleri bir ülke bırakma peşindeyiz. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil, finish."

YOLLARI VE HATLARI ANLATTI

"Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

Havayollarında Rize-Artvin Havalimanı'yla Tokat Havalimanı'nı hizmete alarak toplam havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe metro hattının açılışını yaptık. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz. Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğal gazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük."

"KARADENİZ GAZI" AÇIKLAMASI

"Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğalgaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğalgaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz."

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 500 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de küçük işletmelerimizin bu yükün altından kalkmaları için asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararını paylaşmak istiyorum.

Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence konusunu anayasa teklifiyle kökünden çözme irademizin takipçisiyiz. Bu teklif Meclis'te 400'ün üzerinde kabul edilirse biz onaylarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde Meclis'ten çıkarsa Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz."

Kaynak: Gerçek Gündem