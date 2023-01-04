İmamoğlu, Soylu'nun 'terörle iltisaklı' dediği çalışanların kayıtlarını açıkladı: Temizler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili olarak bugün bir kez daha kameralar karşısına geçti.

Bakan Süleyman Soylu'nun 'terörle iltisaklı' olduklarını ileri sürdüğü kişilerin adli sicil kayıtlarının temiz çıktığını açıklayan İmamoğlu, yaşadıkları bir skandalı şöyle anlattı:

'BİZ ADAMI İŞTEN ATTIK, SEKİZ AY SONRA 'PARDON TERÖRİST DEĞİL' DEDİLER'

"(...) T.A. isimli iştirak şirketi çalışanımızın Mart 2022'de arşiv araştırması geldi ve terör iltisaklısı olduğu belirtiliyordu. Bu kişiyi işten çıkardık mecburen. Yargılaması bitmeyen birine suçlu denilmesi mümkün değil, ama bu iktidara göre yargılaması bitmese de suçlu. Bu arkadaşımız ısrarla geldi, yalvararak 'benim böyle bir şeyle ilgim yok' dedi. Valiliğe tekrar arşiv araştırması soruldu. Tam 8 ay sonra ikinci yanıt geldi. 'Herhangi bir suç örgütüyle ilişiği bulunmamaktadır' yazıyor. Biz adamı işten attık, sekiz ay sonra 'pardon terörist değil' diyorsunuz. Peki işe geri aldık mı? Almadık. Kalkar bu Bakan azılı terörist ilan eder."

CHP'li başkan, Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da sert sözlerle eleştirdi.

Soylu'nun sekiz ay boyunca 'terör' soruşturmasına konu olan kişileri işten çıkarmayarak görevi ihmal suçunu işlediğini belirten İmamoğlu, İzmir'de yaşanan bir örnekle ilgili belgeleri yayınladı ve İçişleri Bakanı'nın "Yetkim yok" şeklindeki ifadesini boşa düşürdü; akabinde şunları söyledi:

'ZİHİN Mİ OKUYACAĞIM?'

"Bir hata varsa sorumlusu ben miyim, yoksa gereğini yapmayan Sayın Bakan mı? Mesela Özer Doğaner... Arşiv araştırması temizse varsa terörle bağı varsa ben nasıl anlayacağım? Zihin mi okuyacağım? Belediye başkanlarının zihin okuma yetkisi yok."

'ADALET BAKANI BOZDAĞ ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR'

İmamoğlu, Bozdağ'ın bu süreçteki sessizliğine de dikkati çekti. "Bekir Bey kendince akıllı davranıyor, neredeyse hiç ses çıkarmadı. Toz butunda saklanma diyelim bunun adına" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin 'adalet' bakanısınız. İnsanların hayatını verdiği, namusunu, şerefini emanet ettiği kavram. Bu ağır günahları nasıl saklayacaksınız anlayamıyorum. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi yasak istenen davasında hakim sıra dışı şekilde görevden alınıyor, üstelik eşi hamileyken Samsun'a sürülüyor, üstelik dilekçeler vererek karşı koymaya çalışıyor, yine sizden ses yok. Davama bakan ilk hakim bana ceza vermesi için tehdit edildiğini söylüyor, ruhsatsız binayı işaret ediyor. 'HSK benim ifademi alsın' diye çığlık atıyor, Bekir Bey yine ölü taklidi yapıyor."

'UYSAL DÖNEMİNDE İŞE ALINANLAR ARASINDA BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRENLER DAHİL BEŞ TERÖRİST KAYDI VAR'

İmamoğlu, halefi Mevlüt Uysal dönemini araştırdıklarını vurgulayarak "28 Eylül 2017 - 31 Aralık 2018 döneminde 30 bin kişiyi işe almış. 5 bin 608 kişiden adli sicil kaydı alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili 'özel' olarak alınmış. İşe alınanlar arasında, bombalı saldırı dahil beş terörist var. 10 bin 858 kişi için arşiv araştırması istenmemiş, yasak olmadığı halde. Bunu ben yapsam neler olurdu varın siz düşünün" ifadesini kullandı.

'ASLA ILIK SU DEMOKRATI OLMADIK'

Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz asla ılık su demokratı olmadık, olmayacağız. Eğer ben gerekenleri yapmazsam, milletim yüzüme zaten bakmasın. Biz menfaat vaadiyle kötülüğün kanatlarına hiçbir zaman sığınmayacağız. İstanbul'un iradesinin aksine gayrimeşru, gayriahlaki ve anti demokratik müdahaleler bir takvim ve disiplin içerisinde üzerimize uygulanıyor. Kendileri de hukuksuzluktan mağdur edilmiş olmalarına rağmen, millet iradesini ayaklar altına alan kaba bir zihniyet var karşımızda. Ben onlara bugünün Mefisto'ları diyorum.

'SOYLU'NUN NE ŞAPKASI NE TAVŞANI VAR'

Adalet ve İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanların skandal icraatları... Bunlar alışılacak olaylar değil. Az sonra tanık olacağınız yalan beyanlar, buz dağının görünen yüzü. Ortaya koyacağımız gerçekler, kolay lokma asla olmayacağımızın kanıtıdır. Bu toplantıyı İçişleri Bakanı'nı utandırmak için de düzenlemedim. Bakan Bey'i ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. Artık Sayın Bakan'ın ne şapkası ne tavşanı vardır. Bir bakan daha var. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ.

Haksız, hukuksuz soruşturmaların imar edildiği, hakimlerin, müfettişlerin bir çırpıda değiştirildiği, mahkeme kararının yüzümüze dahi okunmadığı bir merkez vardır ve orası bellidir. Orası kaçak bir merkezdir. Orası merdiven altı soruşturma üretilme merkezidir. İçişleri Bakanı asla adil değildir.

Sayın Bakan, 'terörist sayısı' verdi ancak sekiz ay boyunca bu kişileri, yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmadı. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir.

Sayın Bakan 'yetkim yok' dedi. 'Hele iştirak şirketleri özel şirket gibidir, işten çıkarma yetkisi kullanamayız' da dedi.

(İzmir'deki örneğe dair belgeyi yayınladıktan sonra) Yasaya göre işten çıkartma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor. Buradan sormak istiyorum, hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi, şirketinden olur vererek işten çıkarttınız? Bence bir toplantı daha yapmayıp neden sekiz ay boyunca bu yetkiyi kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı.

Burada çok önemli, çok değerli bir ispat yapmış durumdayız. Bunu burada bırakmayacağız, hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

'AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIM KUSURA BAKMASINLAR'

Bu belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse, bunun nedeniyle ilgili bilgilendirme açıklamasını derhal milletimize yapar mısınız? Bu AKP'li başkanlar için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı? AKP'li belediye başkanı arkadaşlarım, bunları açıkladığım için kusura bakmasınlar.

BAZEN İÇİMDEN GELİYOR, DUA EDİYORUM; AMA 'LA HAVLE' DEMEKLE YETİNİYORUM ARTIK

(Soylu'nun açıklamalarını dinlettikten sonra) Hangi partiye gönül verdiyse versin, bütün hemşehrilerime yalan ifadelerini sunmayı bir borç biliyorum. Ne diyeyim açıkçası, 'atsan tolere edilirdi', 10 dakika sonra diyor ki '120 kişiyi niye attın'... Açıkçası bazen içimden geliyor dua ediyorum ama la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim demekle yetiniyorum artık.

Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi AYM, 28 Kasım 2019 - 18 Nisan 2021 arasında Bakan'ın yapmamışlar dediği arşiv ve güvenlik soruşturması yapılması yasaktı.

'MİLLET ARŞİV ARAŞTIRMASI UZMANI OLDU SAYELERİNDE'

Veysi Altıntaş, adli sicil 'kamu' seçeneği olarak alınmış. Kayıtları temiz. Nuri Çiçek, adli sicil 'kamu' seçeneği olarak alınmış ve yine temiz. Mazlum Şimşek adli sicil 'kamu' seçeneği olarak alınmış ve yine temiz. İbrahim Doğan, ot biçiyor görevi... adli sicil 'kamu' seçeneği olarak alınmış, yine temiz. Bu arada babası da büyükşehir belediyesinde çalışıyor bu arkadaşımız. O da 2012'de işe girmiş. Ömer Keleş, geçici mevsimlik işçi. Bu arkadaşımız da ot biçiyor. Adli sicili temiz, kaydı yok. Bakan Abdulmeram Sevgi diye bir isimden bahsetti. Yani vicdanım yanıyor. Kavruluyor. Aradık, taradık. Böyle bir isim yok. Özer Doğaner diye bir isim verdi, bunun da adli sicili temiz. Arşiv araştırması da temiz çıktı. Terör iltisaklısı dediği kişinin arşiv araştırması da temiz. Bu arada temiz adli sicil kaydı, arşiv araştırması uzmanı oldu sayesinde.

Bir sorun varsa bu ben miyim, yoksa gereğini yapmayan Sayın Bakan mı? Mesela Özer Doğaner... Arşiv araştırması temizse ben nasıl anlayacağım? Zihin mi okuyacağım? Belediye başkanlarının zihin okuma yetkisi yok.

'ADAMI İŞTEN ATTIK, SEKİZ AY SONRA 'PARDON TERÖRİST DEĞİL' DEDİLER'

T.A. isimli iştirak şirketi çalışanımızın Mart 2022'de arşiv araştırması geldi ve terör iltisaklısı olduğu belirtiliyordu. Bu kişiyi işten çıkardık mecburen. Yargılaması bitmeyen birine suçlu denilmesi mümkün değil, ama bu iktidara göre yargılaması bitmese de suçlu. Terörist ilan ettikten sonra kamu görevlilerine karşı acımasız davranışlar var. Bu arkadaşımız ısrarla geldi, yalvararak 'benim böyle bir şeyle ilgim yok' dedi. Valiliğe tekrar arşiv araştırması soruldu. Tam 8 ay sonra ikinci yanıt geldi. 'Herhangi bir suç örgütüyle ilişiği bulunmamaktadır' yazıyor. Biz adamı işten attık, sekiz ay sonra 'pardon terörist değil' diyorsunuz. Peki işe geri aldık mı? Almadık. Kalkar bu Bakan azılı terörist ilan eder.

'İTFAİYE ERİMİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK, BU YALANLARI ATANLAR GİDECEK'

Muharrem Kılıç... Şehit kardeşi. Adli sicili temiz çıkmış, üstelik şehit yakını. Bu şehit yakını da terörist ilan edildi. Bakan Yardımcısı olan aklı evvel de itfaiye erini terörist ilan etmeye çalıştı. Sahiden liyakatıyla görev alan birisi var mı?

Dünyanın başka bir yerinde böyle bir olay yaşansa sopayla kovarlar. 2014'de yakaladın, 2017'de ise sabıkası temiz raporu verdin. Şehit yakını kartı da verdin. Bu itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek, bu yalanları atanlar gidecek.

'BEN SUÇLUYUM, UYSAL VE YERLİKAYA TEMİZ'

Kusura bakmayın bu insanların açıkları bitmiyor. Sürekli 505 personelin işe girişinde sorun olduğunu vurguladı. Biz Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan terör iltisaklılarını deşifre edince aniden sayı 484'e geriledi. Bu 21 kişiyi bize anlatacaksın, izah edeceksin. Bakan diyor ki 'Mevlüt Uysal'ın işe aldığı 191, Yerlikaya'nın işe aldığı 51 kişiyi inceledik. Ancak İmamoğlu'nun işe aldığı kişiler kamuda görev almamalıydı' diyor. Arşiv araştırmasının serbest olduğu dönemde işe alanın 4 bin 116 kişiden 1800'ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemesini nereye koyacaksınız? Ben suçlu, Uysal ve Yerlikaya temiz...

Uysal döneminde işe alınan ve sabıka kayıtlarında 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'yöneticiliği' yazan iki kişi de işe girmiş. Ama bakarsanız ben suçluyum, Sayın Uysal temiz...

'BUNU BEN YAPSAM NELER OLURDU, VARIN SİZ DÜŞÜNÜN'

Ben hiçbir zaman ılık su demokratı olmayacağım. Her anını milletimle paylaşacağım. Türkiye bu duruma net bir şekilde tanık olacak. Ne demiştim önceki toplantıda? Uysal dönemini özellikle araştıracağım dedim, araştırdım. Mevlüt Bey görevdeyken, İçişleri Bakanı yine Soylu'yken terör sorunu yok muydu?

28 Eylül 2017 - 31 Aralık 2018 döneminde 30 bin kişiyi işe almış. 5 bin 608 kişiden adli sicil kaydı alınmamış. 5 bin 870 kişinin adli sicili 'özel' olarak alınmış. İşe alınanlar arasında, bombalı saldırı dahil beş terörist var. 10 bin 858 kişi için arşiv araştırması istenmemiş, yasak olmadığı halde. Bunu ben yapsam neler olurdu varın siz düşünün.

'SİZ ALLAH'IN ELÇİSİNİN SÖZÜNÜ BİLE ÖNEMSEMİYORSUNUZ'

Bir iltisak meselesidir almış gidiyor. Milleti sefil ettiniz, aileleri parçaladınız. Bazıları da imtiyazlı. Öyle makamlara geliyorlar hepimizi şaşırtıyorlar. Ama artık yüz binler diyemiyoruz, maalesef milyonlara 'iltisaklı' diyorsunuz. Bunu kaldıramıyorum, bu çok büyük bir vicdansızlıktır. Bakın Hz. Peygamberimiz ne diyor? 'Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Oğlu babasının, babası da oğlunun suçu üzerine suçlanamaz.' Peygamberimizin binlerce yıl önce belirttiği husus, evrensel hukukun en önemli unsuru. Ama siz Allah'ın elçisinin sözünü bile önemsemiyorsunuz. Senin yakının olunca görmezden geleceksin, ama yüz binlerce kişinin hayatını karartacaksın.

Bazıları imtiyazlı ya, iltisak kılıcı onları kesmiyor. Bakan yardımcısının kardeşinin FETÖ'den aranması var, Özgür Özel kardeşim bunu ortaya çıkarıyor. Bakan yardımcısı 'sen söyleyince baktım' diye tweet atıyor. Pes. Ülkenin güvenliğini emanet ettiğimiz isimlere bakın. Tabii tek bir güvenlik makalesi okumamış bir bakanın kuracağı kadro bu kadar olur.

'BEKİR BEY KENDİNCE AKILLI DAVRANIYOR'

Bekir Bey kendince akıllı davranıyor, neredeyse hiç ses çıkarmadı. Toz butunda saklanma diyelim bunun adına. Ben nun da kabahatinin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin 'adalet' bakanısınız. İnsanların hayatını verdiği, namusunu, şerefini emanet ettiği kavram. Bu ağır günahları nasıl saklayacaksınız anlayamıyorum. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi yasak istenen davasında hakim sıra dışı şekilde görevden alınıyor, üstelik eşi hamileyken Samsun'a sürülüyor, üstelik dilekçeler vererek karşı koymaya çalışıyor, yine sizden ses yok. Davama bakan ilk hakim bana ceza vermesi için tehdit edildiğini söylüyor, ruhsatsız binayı işaret ediyor. HSK benim ifademi alsın diye çığlık atıyor, Bekir Bey yine ölü taklidi yapıyor.

'BENİM ÜMİDİM YOK AÇIKÇASI'

Ekrem İmamoğlu'na ceza vermek için yarışan savcı ve hakim, bana yasada olmayan bir maddeyle ceza veriyor. Süreyi de yanlış hesaplıyor. Sizden çıt yok. Savcı, yasada olmayan bir şey talep ediyor. Sen bu hukuksuzluğa da sessiz kalıyorsun. Yargıtay'da bile 'ahmak' ifadesiyle ilgili içtihat kararı yokken, nasıl bir kamu görevlisine 2 yıl 7 ay hapis kararı çıkıyor. Türkiye hukuk tarihinde 2 yıl 7 ay hapis cezası alan bir kamu görevlisi var mıydı? Bana siyasi yasak verileceğini bilip AKP yöneticileriyle toplantıya katıldığın iddiasını hala yalanlayamadı. Adalet Bakanı'nda 'adalet' olsaydı bunların kırıntısını yapamazdı.

'İYİ NİYETLİ BİR UYARI'

Dün partimizin üst düzey yöneticileri Adalet Bakanı'nı ziyaret edip HSK nezdinde girişimde bulunacaklarını söyledi. Benim ümidim yok açıkçası. Bu beceriksizlikler büyük bir kaos yarattı. Bu kaotik ortamı lütfen sonlandırın. Devletimizi basiretsiz yöneticilerin, hırstan gözü dönmüşlerin kararlarına teslim etmeyin. Sessiz kalan, bu kaosu erdirmek için çaba göstermeyen herkes bu vebalin sorumlusu olur. Bunu yargıyı tehdit ediyor diye istismar edenler var. İyi niyetli bir uyarıdır.

'GÖK KUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ'

Gök kubbeyi başınıza yıkarız dedim. Yıkarız kardeşim, bundan hiç şüpheniz olmasın. Savcılık aynı 'suçu' başkalarının da işlediğini kabul etmezse yıkarız. Yargıyla, siyasi baskılarla, bizi millete hizmet etme yolundan çevirmeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız. Değerli arkadaşlar, bu dediklerim hiç istemesek de gerçekleştirilirse söz veriyorum. Hiçbir sıfata gerek olmadan, tüm Türkiye'yi başta İstanbul olmak üzere mahalle mahalle, cadde cadde anlatmaya söz veriyorum. Mersin'de, Adana'da, Diyarbakır'da her yerde anlatacağım.

Ankara'da Mansur Başkanımın birkaç kez Gökçek'in kepazeliklerine karşı başlattığı soruşturmaların akabinde soruşturma açmayı mı görev sayıyorsunuz? Haydi oradan. Bütün belediye başkanlarımızla omuz omuzayız. Eğer tarihi bir hatayla beni ve yöneticilerimizi suçlayıp İstanbullunun hakkına çökmeye kalkarsanız karşınızda milyonlarca insanın vicdanını göreceksiniz. Gök kubbeyi başınıza yıkmak, adalet arayışına çıkmış milyonlarca insanla meydanlarda buluşunca oluyor. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiğinizde 13 bin oy farkının 800 bine çıkması, gök kubbeyi başınıza yıkmak oluyor. Kaybettiler, yine kaybedecekler.

İLK TOPLANTIDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

İmamoğlu, geçtiğimiz basın toplantısında 'eğer bir suç varsa AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve İstabul Valisi Ali Yerlikaya'nın da buna dahil edilmesi gerektiğini' söylemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kendi arkadaşlarının başını yaktığını' belirten siyasetçi, bahsi geçen iki ismin aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirmişti.

'TACA ÇIKARMA GİRİŞİMİ'

Söz konusu 'soruşturma', iktidar partisinin İmamoğlu'nu taca çıkarma girişimi olarak yorumlanıyor.

CHP'li siyasetçi, mahkeme başkanının "Ahmak sözünün muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu açık" şeklindeki ifadesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yarışındaki en büyük rakiplerinden biri olarak görülen İmamoğlu için siyasi yasak kararının istinaf veya Yargıtay’dan dönmesi beklense de, henüz 'rüzgarın yönü' kestirilemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu tarafından kaleme alınan yazı da bu hukukun karşısında bu 'belirsizliği' destekler nitelikte.

Buna göre 'ahmak' davasının önceki hakimi Hüseyin Zengin'e "Ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak" denilmiş.

Zengin'in görev yeri, yargılama sırasında 'cezaya yanaşmadığı için' değiştirilmişti.

95 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Uzmanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 95 milyar liralık dev bütçesinin de seçime giderken iktidarın iştahını kabarttığını düşünüyor. Muhalefet kanadından gelen yorumlarda İmamoğlu’nun görevden alınması isteğinin bir nedeni olarak bu da gösteriliyor.

KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN'IN MESAJLARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması ihtimaline değindi ve böyle bir durumda kimsenin kendisinden sabır göstermesini beklememesi gerektiğini söyledi:

"İşi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Kısa ve net uyarılarda bulunacağım. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal'dan sabır beklemesin. Açık söylüyorum."

Bu konuşmadan birkaç saat sonra Erdoğan'dan da dikkati çeken mesajlar geldi.

Yerel seçimlerden sonra CHP'li büyükşehir belediyelerinde yaşanan işe alım ve işten çıkarmalara değinen Cumhurbaşkanı, "Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar yasal düzenleme ile işlerine dönecek" dedi.

Bu gelişmenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hazırlıklarla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

NEDİR BU 'TERÖR SORUŞTURMASI?'

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden 455'inin PKK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer örgütlerle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğunu öne sürmüş, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmişti.