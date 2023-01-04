TİP Sözcüsü Kadıgil: Hasta tutuklular içerde, kadın katilleri sokakta

Kadıgil “Hasta tutuklular raporlarına rağmen tahliye edilmezken nerede kadına ve çocuğa şiddet uygulamış bir erkek varsa o serbest” açıklamasında bulunduğu önergesinde Bekir Bozdağ’dan şu soruların yanıtını istedi;

1. Pandemi tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan kaç hükümlü; kadın ve çocuklara karşı işlenmiş şiddet suçlarından mahkum olmuştur?

2. Kadın ve çocuklara karşı işlenmiş şiddet suçlarından mahkum olmasına rağmen pandemi tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan kaç mahkum; Necati Akpınar gibi yeniden benzer suçları işlemiştir?

3. Pandemi tedbirleri sebebiyle şartlı tahliye edilen hükümlülerin yeniden suç işleme potansiyeli olup olmadığı konusunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır, yapılması planlanmakta mıdır?

4. Daha önce iki kadını öldüren ve suç işleme potansiyeli ortada olan bir erkeğin pandemi tedbirleri kapsamında şartlı tahliye düzenlemesinden faydalanarak bir kadını daha katletmesine zemin hazırlayan düzenlemenin değerlendirilmesi Bakanlığınız tarafından yapılacak mıdır?

5. 25.05.2022 tarihinde benzer soruları içeren soru önergemize yanıt verilmemesinin gerekçesi nedir?