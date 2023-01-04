Süleyman Soylu'dan Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk açıklama: MHP'li Olcay Kılavuz hakkında soruyu görmezden geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma ve Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankara'da Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alındığına ilişkin iddianın sorulduğu Soylu, "Milletimiz emin olsun. Soruşturmalar, araştırmalar, kanun nezdinde yapılacak açıklamalar yapılacaktır" dedi. Süleyman Soylu, "Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.

Bugün soruşturma hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu

"BU CENABI ALLAH'IN DA KAYITLARI VAR"

"Atalarımız bazı meseleleri çok uzun tutmamak için güzel laflar söylemişler. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Cevapsız aramalarımız da vardır. Cep telefonu aramaları da vardır. Tüm aramaları kim aradı, ne aradı... Allah korusun bir vatandaş arar, çok önemli işleri vardır. Mutlaka döneriz.

Arkadaşlarımız da şahit. İşte "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor. Beni onlara ezdirmeyin" diye bir değerlendirme yapabilir. Dediğim gibi bu Cenabı Allah'ın kayıtlarında var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi. 20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış. 11'ine de ben geri dönmüşüm. Benden CHP Genel Merkezi'ne karşı ezilmemeyi de isteyebilirsin. Bu da normaldir. Cevabımı veriyorum. Arkadaş çok ve heyecanlı olduğu için"

TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içinde terörist sayısının 120'nin altına düşürüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, 'Aralık ayı terör örgütünü kıskaca aldığımız bir ay olarak geçmiştir.' dedi. İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir. 2022 yılı Türkiye için hakikaten huzur ve güven, büyüme ve gelişme yılı olmuştur.

Milletimiz bize güvensin. Bütün bunları gerçekleştirirken hakikaten çok önemli adımları sağladık. 2021 yılında Türkiye'de tek bir faili cinayet yoktur. 2022 yılında 2 tane hariç hepsinin faili bellidir. Hepsini bulup adalete teslim ediyoruz. Türkiye bu konularda bütün teknolojik imkanını kullanan, insan yapı"sı iyi yetiştiren, milletinin 24 saat emin olduğu hızla beraber bütün dünyaya örnek adım atmaktadır.

KAÇAK GÖÇMENLER

"Kaçak göçle mücadelede 2022 yılında toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen ve 8 bin 980 organizatör yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığında ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıktı. Ülkesine gönüllü geri dönen Suriyeli sayısı 539 bin 332'dir.

Çok zor bir coğrafyadayız. Ciddi risklerle karşı karşıyayız bu da doğru. Hemen yanımızda otoritesini kaybetmiş devlet var. Buna rağmen Türkiye'ye güvende tutmak büyük bir başarıdır. Türkiye yatırımlarında rekorlar kırmıştır. 2022 yılı Türkiye için huzur ve güven yılı olmuştur."